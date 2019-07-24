貴婦奈奈和老公捲款逃亡 她小叔也欠債要賠640萬元

2019-07-24 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



知名部落客「貴婦奈奈」與丈夫黃博健合開的「杏立博全」醫美診所去年無預警休業，兩人捲款潛逃出境，逃亡至加拿大。貴婦奈奈小叔黃博唯被控慫恿蕭姓女友人投資診所、時尚公司，還積欠信用卡費、買車費用等共1079萬餘元，蕭女提民事訴訟，台北地方法院判黃博唯應賠償肖女640萬餘元，可上訴。

蕭女提告主張，她因為常向黃博唯購買精品，兩人因此熟識，而黃博唯2015年4月起向她表示，杏立診所有資金需求正在募資，每投入100萬元每月可以分到1.5萬元配息，是穩定的投資，要盡快卡位，她也因此投入850萬元；黃博唯事後又遊說她將投資診所的錢，拿出300萬元改投資黃成立的波波時尚精品公司；黃另外積欠他信用卡費、買車頭期款，要求黃博唯、杏立診所、博全公司等應連帶給付她850萬元，黃博唯應另給付她229萬餘元。