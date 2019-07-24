前主播母坐輪椅因路不平摔傷 北市府須賠32萬

2019-07-24 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



前主播裔式敏母親周敏坐輪椅，由外籍幫傭推著外出時，行經台北市永吉路、基隆路口東北角的人行道，因地磚崎嶇，左側輪胎下沈，卡在凹陷處失去平衡而翻倒；周敏衝跌，雙膝跪倒、頭部與臉部、左眼重擊地面，被送往台北市立聯合醫院仁愛院區急診。周敏提國家賠償訴訟，索償整容費、做假牙等249萬餘元，台北地院判賠10萬1千餘元。高等法院今改判北市府須賠32萬3255元。

周敏表示，台北市政府有維護人行道地磚完整的責任，但該處地面卻地磚鬆動、間隙不平整，2017年3月24日下午外傭推她外出，卻害她翻車，她因此而出現眼睛溼性黃斑部病變，鼻樑因受撞擊引發急性鼻竇炎，原本患有骨質酥鬆症、脊髓病變因此事故而雙膝腫脹、全身疼痛，還出現排泄障礙。

台北市政府反駁，指人行道雖有鋪面鬆動的情況，但高低差最多約2.5公分，周老太太坐輪椅由外傭推行，時速約只有1.5公里至2.3公里，就算路過，外傭也有足夠時間反應，老太太會跌傷，應該是「未妥善坐穩」、未繫安全帶；而人行道寬至少1.5公尺，老太太應避免行經鋪面鬆動的人行道。

台北地院計算急診外科、神經外科、一般外科費用，認為市府應負責，但像是「鼻竇炎」和鼻子撞地沒有關係，求償無據；周敏原本就站立及行動能力受損、容易跌倒，有陳舊性腦中風、巴金森氏症，北院也認為與事故無關。周敏稱自己有排泄障礙，北院也認為和摔倒沒有關連性。

周敏也表示她因此沒出版第2本自傳，無法收取版稅，北院也認為自傳能否完成的因素很多，和路面不平究竟有什麼關係？認為請求無理。

北院僅判北市府賠10萬元，周敏和女兒裔式敏無法接受。周敏表示自己常常一個人流淚，活這麼老卻遭遇這種事，她精神所受的打擊很大。