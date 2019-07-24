親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

韓國瑜爬樹防治登革熱：上面洞很多，會有蚊子！

孫鵬深夜酒醉嗆運將 大鬧社區鄰居怒報警

再嗆高鐵殺人網友 警方初步鎖定西方國家網路平台

2019-07-24 12:15聯合報 記者鍾采蓉╱即時報導

昨天中午一名「ruijiangli」的網友，在三立新聞網與蘋果新聞網的社群留言板上留言「要在捷運板南線隨機殺人」，甚至說「馬上就要在板南線隨機殺人啦！如果你沒看到的話不要怪我沒有告訴你，我兩點之前一定會出來去板南線隨機殺人！」。該名網友昨晚再度放話「改地點」，會在台北到高雄的高鐵上隨機殺人。鐵警表示，已派駐雙警加強巡查，各單位均提高警覺。北市刑事警察大隊追查此網友留言位置，發現為外國網路平台，目前已初步鎖定西方國家，但因可能是跳板式留言，警方還在全力追查。

北市捷警隊隊長陳金城說，目前雙北轄內共有117個捷運站，而為因應這個突發狀況，已發通報給轄內有捷運站的雙北警方啟動捷運站維安計畫，全面加強各站安全。因前天也發生少女臉書放話將在內湖捷運站殺人，一連串下來，確實有模仿效應，為防範仿效，針對留言散布恐慌觸法者會將依恐嚇公眾罪嫌偵辦，捷運板南線各月台及車廂內也進行加強巡邏，啟動保護乘客安全的戒備，也特別發通報給桃園警方針對桃機各站加強防衛。

北市刑事警察大隊隊長陳明君說，目前台北市刑大科偵隊也在循線查捕po文者，捷運板南隨機殺人的網友初步判斷應該是在境外。而捷運隊本身則有80名捷警現在各列車上隨車護衛乘客安全，他也請乘客不要恐慌，雙北、桃園警方已經聯手保護捷運乘客的安全。

北市捷運警察隊表示，不論是開玩笑，或是一時氣憤的話，只要在網路留言將對捷運各線或站進行隨機殺人，或是將對乘客不利等等，都已經觸犯刑法第151條恐嚇公眾罪，及刑法第305條恐嚇危安罪，最高都可囚2年。

警方也呼籲民眾不要拿搭乘大眾捷運運輸的乘客開玩笑，或是做出危害一般民眾的性命安全及財產等違法行為，也會盡全力守護搭乘捷運民眾的安全。

北市刑事警察大隊追查此網友留言位置，發現為外國網路平台，目前已初步鎖定西方國家。...
北市刑事警察大隊追查此網友留言位置，發現為外國網路平台，目前已初步鎖定西方國家。圖／聯合報系資料照
分享

捷運殺人北市
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

金錢豹酒女撞死烘培坊老闆 二審民事判賠1068萬元

2019-07-24 11:16

偵訊庭飆罵白賊、垃圾卻求償不成 法官點出關鍵原因

2019-07-24 10:59

人夫加換妻俱樂部大膽約3P 老婆淚訴：原諒換更深傷害

2019-07-24 09:00

為何上班去釣魚？法官：紓壓 被移送監院

2019-07-23 23:56

驗屍也要靠關係？前檢察官：應付人情世故最難

2019-07-24 12:01

前主播母坐輪椅因路不平摔傷 北市府須賠32萬

2019-07-24 12:42

酒醉逆向男拉扯襲警樓梯自摔 拒測吞18萬元罰單

2019-07-24 12:40

通霄鎮長被訴涉賄選、當選無效 民刑事一審都沒事

2019-07-24 12:27

為逼父親出面？ 男子邀訪視員樓頂演戲

2019-07-24 11:57

男控遭警毆腹摑臉刑求 檢方不起訴

2019-07-24 11:57

合法掩飾非法 屏東查獲違法輸入動物用禁藥近6000公斤

2019-07-24 11:53

直銷女、錢莊害保全傾家上吊 法官罵「吸血鬼」

2019-07-24 11:26

燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣

2019-07-24 10:29

影／苗栗汽機車相撞 騎士噴飛1樓高

2019-07-24 09:40

生兩女出獄後離婚不顧 父年邁請求扶養費被駁回

2019-07-24 08:58

新北強力掃蕩日租套房 並重罰廣告平台

2019-07-24 00:02

軍公教年改釋憲 下月23日公布

2019-07-23 23:52

法官為何上班時間釣魚？ 他回答：紓壓

2019-07-23 21:00

法官溜班釣魚種水果 台南地院：司法院主導調查

2019-07-23 20:43

法官溜班去釣魚、種水果 司法院逕送監院

2019-07-23 19:29

罵女警「龜兒子、穿裙子的」 判賠10萬不得上訴

2019-07-23 17:48

橄欖球前國手與女友吵架酒駕 法官判他緩刑

2019-07-23 17:48

自家土地耕種卻挨告 農民指控林務局「擾民濫訴」

2019-07-23 17:08

義联天悅酒店復工又落空 法官用2理由駁回申請案

2019-07-23 16:49

屏東地檢提當選無效遭駁回 林采穎感恩：終於還我清白

2019-07-23 16:48

戀上越南按摩女 男狠拋27年糟糠妻判賠10萬

2019-07-23 16:25

陳菊告張友驊求償300萬 律師：他道歉就撤告

2019-07-23 15:48

架線上族譜痛罵弟媳婊子假孝順 法院判他賠錢公開道歉

2019-07-23 15:43

持榔頭敲破派出所大門 法官令思覺失調男處監護2年

2019-07-23 15:41

台南少女疑遭3嫌性侵死亡 二審發回重新開羈押庭

2019-07-23 15:29

大孝大樓追徵 國民黨提訟：黨產會2年追了27億

2019-07-23 15:14

張淑晶涉誣告開庭遲到 竟是因「有記者要繞路」

2019-07-23 15:14

出租房屋變殺人分屍凶宅 房東求償少這一步只獲賠30萬

2019-07-23 14:29

男「心情差」裸體亂砍人 減刑沒餘地

2019-07-23 14:21

高空作業未繫安全帶 可開罰雇主30萬罰金

2019-07-23 14:13

爭遺產竟殺出非婚生兒 他擄走妹婿勒贖500萬得手

2019-07-23 14:11

軍公教年改釋憲 大法官8月23日公布解釋

2019-07-23 13:39

勞動部女科長貪4萬 法官判她緩刑

2019-07-23 12:52

台南虐死童3嫌抄經書 家屬：人都死了 不接受道歉

2019-07-23 12:12
看更多

熱門文章

她上市場買菜沿街「拉肚子」 真相曝光網直呼「超像」

2019-07-23 20:03

捷運板南線預告殺人 刑大科偵隊介入偵辦

2019-07-23 14:11

神鬼工讀生下假訂單 狂搬走家樂福23萬元商品

2019-07-23 12:37

老師呻吟聲穿牆…通姦被抓 辯自慰才拿衛生紙擦

2019-07-24 07:00

影／苗栗汽機車相撞 騎士噴飛1樓高

2019-07-24 09:40

基隆港清晨不平靜 2人落水女死亡、男無大礙

2019-07-23 14:12

惡劣計程車司機下藥性侵 女研究生慘遭侵害3次

2019-07-23 17:44

大樓先後傳出氣爆與疑自殺案 台東警消今晚好累

2019-07-23 23:28

人夫加換妻俱樂部大膽約3P 老婆淚訴：原諒換更深傷害

2019-07-24 09:00

獨／20億豪宅疑涉弊 調查局搜索約談松助開發

2019-07-23 14:20

屏東地檢提當選無效遭駁回 林采穎感恩：終於還我清白

2019-07-23 16:48

夫提議妻「減1公斤給2萬」但復胖還雙倍 網戳破套路

2019-07-23 21:41

深夜撿到「這一尊」 po網尋失主竟人人都想請

2019-07-23 17:46

101工人「臨時換班」墜樓亡 友自責想幫他卻害了他

2019-07-23 20:45

台灣巴斯夫遭大陸1.7億挖角 5員工竊機密投奔550萬年薪

2019-07-24 11:35

今年花蓮溺水事故8件 已造成6人往生

2019-07-23 15:14

恐嚇捷運殺人網友 晚間改口高鐵隨機殺人！

2019-07-23 20:40

跟蹤掀波？女罵男「死變態」 男回嘴看到想吐

2019-07-23 16:12

賤男偷拍性愛影片 5天內逼前女友和他嘿咻4次

2019-07-23 14:54

出租房屋變殺人分屍凶宅 房東求償少這一步只獲賠30萬

2019-07-23 14:29

男女朋友爭吵 性侵累犯聽她哭訴趁機玷辱她

2019-07-24 07:37

為何上班去釣魚？法官：紓壓 被移送監院

2019-07-23 23:56

義联天悅酒店復工又落空 法官用2理由駁回申請案

2019-07-23 16:49

獨／請對野溪敬而遠之 搜溺消防員告訴你真相

2019-07-23 15:17

勞動部女科長貪4萬 法官判她緩刑

2019-07-23 12:52

法官溜班去釣魚、種水果 司法院逕送監院

2019-07-23 19:29

「妳兒子不還錢就要斷手斷腳」 婦人90萬積蓄險飛了

2019-07-23 18:31

陳菊告張友驊求償300萬 律師：他道歉就撤告

2019-07-23 15:48

戀上越南按摩女 男狠拋27年糟糠妻判賠10萬

2019-07-23 16:25

101大樓墜樓意外 確認工人高空作業未綁安全鎖

2019-07-23 13:33

法官溜班釣魚種水果 台南地院：司法院主導調查

2019-07-23 20:43

遭投訴態度差覺得冤 外務員抓傷工程師判拘役

2019-07-23 14:51

台南少女疑遭3嫌性侵死亡 二審發回重新開羈押庭

2019-07-23 15:29

軍公教年改釋憲 大法官8月23日公布解釋

2019-07-23 13:39

法官為何上班時間釣魚？ 他回答：紓壓

2019-07-23 21:00

私密照遭擷圖恐嚇 警抄剿色情網站

2019-07-23 15:15

自家土地耕種卻挨告 農民指控林務局「擾民濫訴」

2019-07-23 17:08

生兩女出獄後離婚不顧 父年邁請求扶養費被駁回

2019-07-24 08:58

金錢豹酒女撞死烘培坊老闆 二審民事判賠1068萬元

2019-07-24 11:16

直銷女、錢莊害保全傾家上吊 法官罵「吸血鬼」

2019-07-24 11:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top