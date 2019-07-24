親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

韓國瑜爬樹防治登革熱：上面洞很多，會有蚊子！

孫鵬深夜酒醉嗆運將 大鬧社區鄰居怒報警

直銷女、錢莊害保全傾家上吊 法官罵「吸血鬼」

2019-07-24 11:26聯合報 記者王宏舜╱即時報導

有吸毒前科的張鳳桂以直銷賺錢為幌子，騙李姓保全拿房子抵押投資，李的錢遭她詐走，他...
有吸毒前科的張鳳桂以直銷賺錢為幌子，騙李姓保全拿房子抵押投資，李的錢遭她詐走，他絕望上吊。張女一審被依詐欺取財罪判刑1年，因與被害家屬和解，高等法院改判10月徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影
分享

22歲的李姓保全聽信直銷女子張鳳桂「1年內帶你入住帝寶」」話術，以為可以用錢滾錢的投資方式賺錢，在張女慫恿下，李將房產拿去地下錢莊抵押，拿到的250萬元全被張女騙走，房子也因為付不出高額利息被錢莊男子顏國峯辦過戶，李上吊。一審依詐欺罪判張女1年徒刑、依重利與偽造文書判顏7月徒刑。高等法院今改判張女10月徒刑，未扣案的226萬元沒收，而顏處7月徒刑，沒收43萬元。

張鳳桂只有國小畢業，犯案時剛滿18歲；她另因持有第二級毒品大麻26.98公克，遭新北地院判刑6月，得易科罰金確定。

檢方起訴指出，張女（20歲）前年1月開始在臉書留言「關於一個18歲女生白手起家即將入主賓士C300的故事」、「三個月不加開銷讓你戶頭多存20萬」、「保障第一個月6萬」，宣稱有直銷可使人每月賺取高額報酬，並以大筆現金、名車等照片取信，但實際上卻是把民眾投資的錢放進自己口袋，拿來償還個人債務、揮霍開銷。

李姓保全信以為真，因沒有現金可投資，前年7月張女帶他去找經營地下錢莊的顏國峯（27歲）借款；李以蘆洲的房產辦理抵押借貸，雖簽下面額共計550萬元的3張本票，實際上只拿到250萬元，每月還負擔8%高利息。前年8月，李先後繳了4萬、12萬和4萬不等利息。

但投資不僅血本無歸，反倒被高利貸壓得喘不過氣，連房子也被顏辦過戶，李心情低落又不敢告訴家人，前年11月在房間內以電線上吊自殺。李死後，李母打民事訴訟想爭回房產，顏認為死無對證，仍拿著假資料抗辯，宣稱自己曾支付700萬元買下房屋，直到檢察官將他拘提到案才戳破謊言。

高院審判長開庭時表示「騙錢就應賠錢」，張鳳桂坦承詐欺，並說檢察官起訴她詐騙250萬元金額正確，在準備程序期間，張女給付被害家屬24萬元，並以父親為連帶保證人，與被害家屬成立和解，願連帶赔付300萬元，也就是還有276萬元須分期、按月支付。

顏國峯部分，他貸予李姓保全230萬元，短短2、3個月，即以價值700萬元不動產抵付本息，取得至少470萬元的利息，利率高達923%以上，高院認為「駭人聽聞」， 與「吸血鬼」無異，使李傾家蕩產，終致自殺身亡。比起張鳳桂與被害人家屬和解，顏「不為所動」，法官認為一審讓顏能以易科罰金脫身，相當不公平，這回要他坐牢。

保全地下錢莊詐欺
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

金錢豹酒女撞死烘培坊老闆 二審民事判賠1068萬元

2019-07-24 11:16

偵訊庭飆罵白賊、垃圾卻求償不成 法官點出關鍵原因

2019-07-24 10:59

人夫加換妻俱樂部大膽約3P 老婆淚訴：原諒換更深傷害

2019-07-24 09:00

為何上班去釣魚？法官：紓壓 被移送監院

2019-07-23 23:56

驗屍也要靠關係？前檢察官：應付人情世故最難

2019-07-24 12:01

前主播母坐輪椅因路不平摔傷 北市府須賠32萬

2019-07-24 12:42

酒醉逆向男拉扯襲警樓梯自摔 拒測吞18萬元罰單

2019-07-24 12:40

通霄鎮長被訴涉賄選、當選無效 民刑事一審都沒事

2019-07-24 12:27

再嗆高鐵殺人網友 警方初步鎖定西方國家網路平台

2019-07-24 12:15

為逼父親出面？ 男子邀訪視員樓頂演戲

2019-07-24 11:57

男控遭警毆腹摑臉刑求 檢方不起訴

2019-07-24 11:57

合法掩飾非法 屏東查獲違法輸入動物用禁藥近6000公斤

2019-07-24 11:53

燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣

2019-07-24 10:29

影／苗栗汽機車相撞 騎士噴飛1樓高

2019-07-24 09:40

生兩女出獄後離婚不顧 父年邁請求扶養費被駁回

2019-07-24 08:58

新北強力掃蕩日租套房 並重罰廣告平台

2019-07-24 00:02

軍公教年改釋憲 下月23日公布

2019-07-23 23:52

法官為何上班時間釣魚？ 他回答：紓壓

2019-07-23 21:00

法官溜班釣魚種水果 台南地院：司法院主導調查

2019-07-23 20:43

法官溜班去釣魚、種水果 司法院逕送監院

2019-07-23 19:29

罵女警「龜兒子、穿裙子的」 判賠10萬不得上訴

2019-07-23 17:48

橄欖球前國手與女友吵架酒駕 法官判他緩刑

2019-07-23 17:48

自家土地耕種卻挨告 農民指控林務局「擾民濫訴」

2019-07-23 17:08

義联天悅酒店復工又落空 法官用2理由駁回申請案

2019-07-23 16:49

屏東地檢提當選無效遭駁回 林采穎感恩：終於還我清白

2019-07-23 16:48

戀上越南按摩女 男狠拋27年糟糠妻判賠10萬

2019-07-23 16:25

陳菊告張友驊求償300萬 律師：他道歉就撤告

2019-07-23 15:48

架線上族譜痛罵弟媳婊子假孝順 法院判他賠錢公開道歉

2019-07-23 15:43

持榔頭敲破派出所大門 法官令思覺失調男處監護2年

2019-07-23 15:41

台南少女疑遭3嫌性侵死亡 二審發回重新開羈押庭

2019-07-23 15:29

大孝大樓追徵 國民黨提訟：黨產會2年追了27億

2019-07-23 15:14

張淑晶涉誣告開庭遲到 竟是因「有記者要繞路」

2019-07-23 15:14

出租房屋變殺人分屍凶宅 房東求償少這一步只獲賠30萬

2019-07-23 14:29

男「心情差」裸體亂砍人 減刑沒餘地

2019-07-23 14:21

高空作業未繫安全帶 可開罰雇主30萬罰金

2019-07-23 14:13

爭遺產竟殺出非婚生兒 他擄走妹婿勒贖500萬得手

2019-07-23 14:11

軍公教年改釋憲 大法官8月23日公布解釋

2019-07-23 13:39

勞動部女科長貪4萬 法官判她緩刑

2019-07-23 12:52

台南虐死童3嫌抄經書 家屬：人都死了 不接受道歉

2019-07-23 12:12
看更多

熱門文章

她上市場買菜沿街「拉肚子」 真相曝光網直呼「超像」

2019-07-23 20:03

捷運板南線預告殺人 刑大科偵隊介入偵辦

2019-07-23 14:11

老師呻吟聲穿牆…通姦被抓 辯自慰才拿衛生紙擦

2019-07-24 07:00

影／苗栗汽機車相撞 騎士噴飛1樓高

2019-07-24 09:40

基隆港清晨不平靜 2人落水女死亡、男無大礙

2019-07-23 14:12

惡劣計程車司機下藥性侵 女研究生慘遭侵害3次

2019-07-23 17:44

大樓先後傳出氣爆與疑自殺案 台東警消今晚好累

2019-07-23 23:28

人夫加換妻俱樂部大膽約3P 老婆淚訴：原諒換更深傷害

2019-07-24 09:00

獨／20億豪宅疑涉弊 調查局搜索約談松助開發

2019-07-23 14:20

屏東地檢提當選無效遭駁回 林采穎感恩：終於還我清白

2019-07-23 16:48

台灣巴斯夫遭大陸1.7億挖角 5員工竊機密投奔550萬年薪

2019-07-24 11:35

夫提議妻「減1公斤給2萬」但復胖還雙倍 網戳破套路

2019-07-23 21:41

深夜撿到「這一尊」 po網尋失主竟人人都想請

2019-07-23 17:46

101工人「臨時換班」墜樓亡 友自責想幫他卻害了他

2019-07-23 20:45

今年花蓮溺水事故8件 已造成6人往生

2019-07-23 15:14

恐嚇捷運殺人網友 晚間改口高鐵隨機殺人！

2019-07-23 20:40

跟蹤掀波？女罵男「死變態」 男回嘴看到想吐

2019-07-23 16:12

賤男偷拍性愛影片 5天內逼前女友和他嘿咻4次

2019-07-23 14:54

出租房屋變殺人分屍凶宅 房東求償少這一步只獲賠30萬

2019-07-23 14:29

男女朋友爭吵 性侵累犯聽她哭訴趁機玷辱她

2019-07-24 07:37

為何上班去釣魚？法官：紓壓 被移送監院

2019-07-23 23:56

義联天悅酒店復工又落空 法官用2理由駁回申請案

2019-07-23 16:49

獨／請對野溪敬而遠之 搜溺消防員告訴你真相

2019-07-23 15:17

勞動部女科長貪4萬 法官判她緩刑

2019-07-23 12:52

「妳兒子不還錢就要斷手斷腳」 婦人90萬積蓄險飛了

2019-07-23 18:31

法官溜班去釣魚、種水果 司法院逕送監院

2019-07-23 19:29

陳菊告張友驊求償300萬 律師：他道歉就撤告

2019-07-23 15:48

戀上越南按摩女 男狠拋27年糟糠妻判賠10萬

2019-07-23 16:25

101大樓墜樓意外 確認工人高空作業未綁安全鎖

2019-07-23 13:33

法官溜班釣魚種水果 台南地院：司法院主導調查

2019-07-23 20:43

遭投訴態度差覺得冤 外務員抓傷工程師判拘役

2019-07-23 14:51

台南少女疑遭3嫌性侵死亡 二審發回重新開羈押庭

2019-07-23 15:29

軍公教年改釋憲 大法官8月23日公布解釋

2019-07-23 13:39

法官為何上班時間釣魚？ 他回答：紓壓

2019-07-23 21:00

私密照遭擷圖恐嚇 警抄剿色情網站

2019-07-23 15:15

直銷女、錢莊害保全傾家上吊 法官罵「吸血鬼」

2019-07-24 11:26

自家土地耕種卻挨告 農民指控林務局「擾民濫訴」

2019-07-23 17:08

生兩女出獄後離婚不顧 父年邁請求扶養費被駁回

2019-07-24 08:58

金錢豹酒女撞死烘培坊老闆 二審民事判賠1068萬元

2019-07-24 11:16

「將軍」走失好困擾 土城警憑這東西替他找到回家路

2019-07-23 21:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top