直銷女、錢莊害保全傾家上吊 法官罵「吸血鬼」

2019-07-24 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



有吸毒前科的張鳳桂以直銷賺錢為幌子，騙李姓保全拿房子抵押投資，李的錢遭她詐走，他絕望上吊。張女一審被依詐欺取財罪判刑1年，因與被害家屬和解，高等法院改判10月徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影 分享 facebook

22歲的李姓保全聽信直銷女子張鳳桂「1年內帶你入住帝寶」」話術，以為可以用錢滾錢的投資方式賺錢，在張女慫恿下，李將房產拿去地下錢莊抵押，拿到的250萬元全被張女騙走，房子也因為付不出高額利息被錢莊男子顏國峯辦過戶，李上吊。一審依詐欺罪判張女1年徒刑、依重利與偽造文書判顏7月徒刑。高等法院今改判張女10月徒刑，未扣案的226萬元沒收，而顏處7月徒刑，沒收43萬元。

張鳳桂只有國小畢業，犯案時剛滿18歲；她另因持有第二級毒品大麻26.98公克，遭新北地院判刑6月，得易科罰金確定。

檢方起訴指出，張女（20歲）前年1月開始在臉書留言「關於一個18歲女生白手起家即將入主賓士C300的故事」、「三個月不加開銷讓你戶頭多存20萬」、「保障第一個月6萬」，宣稱有直銷可使人每月賺取高額報酬，並以大筆現金、名車等照片取信，但實際上卻是把民眾投資的錢放進自己口袋，拿來償還個人債務、揮霍開銷。

李姓保全信以為真，因沒有現金可投資，前年7月張女帶他去找經營地下錢莊的顏國峯（27歲）借款；李以蘆洲的房產辦理抵押借貸，雖簽下面額共計550萬元的3張本票，實際上只拿到250萬元，每月還負擔8%高利息。前年8月，李先後繳了4萬、12萬和4萬不等利息。

但投資不僅血本無歸，反倒被高利貸壓得喘不過氣，連房子也被顏辦過戶，李心情低落又不敢告訴家人，前年11月在房間內以電線上吊自殺。李死後，李母打民事訴訟想爭回房產，顏認為死無對證，仍拿著假資料抗辯，宣稱自己曾支付700萬元買下房屋，直到檢察官將他拘提到案才戳破謊言。

高院審判長開庭時表示「騙錢就應賠錢」，張鳳桂坦承詐欺，並說檢察官起訴她詐騙250萬元金額正確，在準備程序期間，張女給付被害家屬24萬元，並以父親為連帶保證人，與被害家屬成立和解，願連帶赔付300萬元，也就是還有276萬元須分期、按月支付。

顏國峯部分，他貸予李姓保全230萬元，短短2、3個月，即以價值700萬元不動產抵付本息，取得至少470萬元的利息，利率高達923%以上，高院認為「駭人聽聞」， 與「吸血鬼」無異，使李傾家蕩產，終致自殺身亡。比起張鳳桂與被害人家屬和解，顏「不為所動」，法官認為一審讓顏能以易科罰金脫身，相當不公平，這回要他坐牢。