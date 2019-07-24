網路嗆聲高鐵殺人 鐵路、捷運警戒備

2019-07-24 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 鍾采蓉 ╱即時報導



北市捷警隊配合萬華分局及刑大科偵隊偵辦追查留言者，全案將依恐嚇公眾罪嫌偵辦。圖／捷警隊提供 分享 facebook

昨天中午一名「ruijiangli」的網友，在三立新聞網與蘋果新聞網的社群留言板上留言「要在捷運板南線隨機殺人」，甚至說「馬上就要在板南線隨機殺人啦！如果你沒看到的話不要怪我沒有告訴你，我兩點之前一定會出來去板南線隨機殺人！」。該名網友昨晚再度放話「改地點」，會在台北到高雄的高鐵上隨機殺人。鐵警表示，已派駐雙警加強巡查，各單位均提高警覺。

北市捷警隊隊長陳金城說，目前雙北轄內共有117個捷運站，而為因應這個突發狀況，已發通報給轄內有捷運站的雙北警方啟動捷運站維安計畫，全面加強各站安全。因前天也發生少女臉書放話將在內湖捷運站殺人，一連串下來，確實有模仿效應，為防範仿效，針對留言散布恐慌觸法者會將依恐嚇公眾罪嫌偵辦，捷運板南線各月台及車廂內也進行加強巡邏，啟動保護乘客安全的戒備，也特別發通報給桃園警方針對桃機各站加強防衛。

北市刑事警察大隊隊長陳明君說，目前台北市刑大科偵隊也在循線查捕po文者，捷運板南隨機殺人的網友初步判斷應該是在境外。而捷運隊本身則有80名捷警現在各列車上隨車護衛乘客安全，他也請乘客不要恐慌，雙北、桃園警方已經聯手保護捷運乘客的安全。

北市捷運警察隊表示，不論是開玩笑，或是一時氣憤的話，只要在網路留言將對捷運各線或站進行隨機殺人，或是將對乘客不利等等，都已經觸犯刑法第151條恐嚇公眾罪，及刑法第305條恐嚇危安罪，最重可處2年徒刑。

警方也呼籲民眾不要拿搭乘大眾捷運運輸的乘客開玩笑，或是做出危害一般民眾的性命安全及財產等違法行為，也會盡全力守護搭乘捷運民眾的安全。