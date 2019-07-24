偵訊庭飆罵白賊、垃圾卻求償不成 法官：偵查不公開

2019-07-24 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



崔姓、董姓男子為工程糾紛涉官司，雙方去年2月間赴橋頭地檢署應訊，崔男先出言罵「白賊」，董男一聽暴怒，隨即飆罵「不像兒子」、「垃圾」回敬。事後，崔男不滿遭辱罵，以涉犯公然侮辱求償6萬元，卻遭橋頭地方法院岡山簡易庭以「偵查不公開、應訊內容不致影響社會評價」為由駁回。崔不服再上訴仍遭駁回，判決確定。

崔男主張，去年2月7日上午9 時30分許，與董男在橋頭地檢署第8 詢問室開庭接受偵訊，期間，遭董惡意辱罵「不像兒子」、「垃圾」，已嚴重侵害名譽，導致他身心受創，請求6萬元精神慰撫金。

但董男反駁辯稱，當時是崔先出惡言辱罵他「白賊」，才會回嘴罵「垃圾」。董男再指，上述言行都發生在地檢署詢問室內，言論並未廣為人知，並無損害崔名譽，且崔求償金額過高。

岡山簡易庭審理後認為，由於雙方只是因情緒失控，才在地檢署詢問室內飆罵，基於偵查不公開原則，室內僅有檢查事務官、書記官等人在場，旁人不得擅自自由進出；以該場景來看，不符合民法侵害名譽權要件，即為，並無行為人意圖散布於眾，故意或過失詆毀他人名譽等情事，全案予以駁回。