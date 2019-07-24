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私菸案 黃國昌再開砲：交通部縱容華航高層裝死神隱

《噬罪者》：更生人身上 那些不因刑滿而消失的罪

影／苗栗汽機車相撞 騎士噴飛1樓高

2019-07-24 09:40聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣公館鄉大東路、119甲縣道口，昨天下午5點半左右發生一起機車、休旅車相撞車禍，休旅車在路口等待左轉，對向直行機車直接撞上，力道相當猛烈，騎士涂姓男子（27歲）與機車碎片都噴飛，涂男彈起約1樓高後落下地面，場面相當驚悚。

苗栗縣政府消防局據報，將涂男送衛生福利部苗栗醫院醫治，他右小腿骨折，無生命危險，涂男與休旅車駕駛吳姓男子（78歲）都沒有酒駕，全案由警方處理中。

苗栗縣公館鄉大東路、119甲縣道口，昨天下午5點半左右發生一起機車、休旅車相撞車...
苗栗縣公館鄉大東路、119甲縣道口，昨天下午5點半左右發生一起機車、休旅車相撞車禍，騎士與機車碎片噴飛，場面相當驚悚。圖／民眾提供
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休旅車苗栗縣
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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