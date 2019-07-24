人夫加換妻俱樂部大膽約3P 老婆淚訴：原諒換更深傷害

2019-07-24 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



1名人夫背著妻子和小三交往，還加入人妻俱樂部會員，大膽約對方一起玩3P，妻子發現極度鹹濕對話一度崩潰，為了孩子選擇原諒先生，未料老公反而將她趕出家門，不讓兒女見媽媽、揚言不給贍養費，妻子痛訴「一再原諒只換來更深傷害」，法院審理後准許離婚，判先生還得賠老婆207萬元。

老婆主張，和先生結婚10多年一起經營公司，也育有2名小孩，但對方沈溺賭博電玩不聽勸，還反嗆「反正有賺錢支付家用」，3年前又發現他有小三，還加入換妻俱樂部，和其中1名女子約炮發生性行為，2人間還有大量鹹濕對話。

她表示，老公姦情曝光後對方苦苦哀求，自己也考量小孩年幼選擇原諒，未料過了半年，先生態度竟一百八十度轉變，還說若公布對話就要對她提告，自己長期處在丈夫和不特定人性交罹患性病恐懼中，先生卻表現一副高姿態，揚言離婚就不給贍養費、見不到小孩。

妻子沈痛說，因捨不得離開兒女，日復一日過著沒有希望及未來的婚姻生活，精神上痛苦不堪，前年2人大吵後，老公又命小孩打包，還要他們向媽媽磕頭拜別，自己無奈只好先離開；她痛斥，原諒先生通姦，竟被他當垃圾掃地出門，一再原諒只換來更深傷害，請求法院判准離婚。

先生則說，被發現有曖昧對話後就誠心悔改，和妻子因帳務問題爭吵，對方因此離家，不能僅因吵架偶而出言不遜，就認定他有虐待，只是夫妻相處間在所難免的偶發性衝突。

法院勘驗妻子提出的對話紀錄，發現先生曾和女友、人妻俱樂部的女子說「吸妹妹跟舔屁屁，哪個比較舒服」、「記得帶套」，甚至還向女友提議想不想3P，事後還在家族群組揚言對老婆提告。