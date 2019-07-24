男女朋友爭吵 性侵累犯聽她哭訴趁機玷辱她

2019-07-24 07:37 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



少女「小蘋」與男友「阿隆」吵架後，欲了解男友的狀況，找「阿隆」的朋友呂男詢問，呂男邀她單獨見面，沿途買啤酒、藥燉排骨帶她到摩鐵，酒後趁機性侵被害少女，經被害人提告，合議庭查出他是性侵累犯，台中地院依強制性交罪將呂男判刑3年6月。

判決書指出，22歲的呂男知悉「小蘋」（化名）是友人「阿隆」（化名）的女友，其於2017年11月21日下午，接獲「小蘋」來電，得知她與「阿隆」發生爭吵，她急欲透過呂男了解「阿隆」交友狀況後，乃邀約她於同日晚間單獨見面，經她允諾。

當晚，呂男騎機車搭載「小蘋」並沿路購買鋁罐裝啤酒6瓶、藥燉排骨後，前往台中市區摩鐵，兩人在房間內食用藥燉排骨、飲用啤酒及談論「阿隆」之事。

未幾，呂男為滿足一己私慾，動手欲褪去她的衣物，「小蘋」雖不從，惟因服用感冒藥物及飲酒，無力反抗，而遭他褪去衣物，慘遭性侵害，經被害人告訴家人報警處理。

呂男否認強制性交，辯稱「我沒有對她強制性交，也沒有帶她去浴室洗澡，是她說要喝酒的，也是她說要去汽車旅館的，她進入汽車旅館後，聽她哭訴她與阿隆的事後，因很累就先睡著了」。

法官查出，被害人指證歷歷，且始終證述如一，前後並無明顯矛盾之處，若非親身經歷，實難自行憑空杜撰，當不致甘冒偽證罪責而虛構情節以誣陷呂男令入囹圄之虞。

合議庭查出，呂男曾有兩次妨害性自主犯行，被判刑3年6月、1年8月確定，合併執行4年10月，於2015年11月間縮刑期滿出獄。5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯。