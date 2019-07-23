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法官為何上班時間釣魚？ 他回答：紓壓

2019-07-23 21:00聯合報 記者王宏舜╱即時報導

台南地院行政訴訟庭法官朱中和因上班時間去海邊釣魚、種菜，遭同事檢舉，司法院人事審議委員會今決議由司法院逕送監察院審查。朱今到場說明時，表示是因為需要「紓解壓力」才釣魚，並表示沒有因此而延宕工作，該補的工作都有補回來。

法官法第五條規定「法官應保有高尚品格，謹言慎行，廉潔自持，避免有不當或易被認為損及司法形象之行為。」，朱因是「上班時間」外出，未涉浮報加班費的問題。

朱中和是司法官訓練所26期結業，2009年屏東縣瑪家鄉北葉國小應邀到中國成都參加「國際非物質文化遺產節」，但付不出機票、護照費，同為原住民的朱中和得知，捐款10萬元給學校，「拋磚引玉」後也有人跟著捐款，為小學生圓夢，一度傳為佳話。

台南地院數月前接獲檢舉，司法院展開調查，政風人員幾次南下，卻「屢屢」都能蒐證到朱外出。朱不是到海邊釣魚，就是到向朋友借的農地種菜，都是單獨行動，沒有「釣友」或「農友」，也未涉足不正當場所。

但據了解，朱從十多年前即有白天不在辦公室的狀況，當時他是刑事庭法官，曾有檢方移審人犯，卻發生書記官找不到法官的窘況。有同事表示，朱的同期同學有的人已當過地院院長、二審庭長，也許朱覺得工作、仕途受挫折。

一名法官指出，法官上下班雖不用打卡，但這是基於對法官的尊重，畢竟法官有時可能需要外出收集資料，有的人也可能在家還寫判決，因此未強制規定得打卡，但不能藉這樣機制從事私人娛樂。也有法官認為，當許多法院出現人手不足、法官案牘勞形的情況，卻有人能在上班時間釣魚、種菜，顯見勞逸不均，各法院法官工作內容應調整。

台南地院法官朱中和因溜班去釣魚、種水果，司法院人審會認為差勤不實，違反法官倫理規...
台南地院法官朱中和因溜班去釣魚、種水果，司法院人審會認為差勤不實，違反法官倫理規範，今決議同意司法院依法官法第51條規定逕行移送監察院審查。圖／聯合報系資料照片
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