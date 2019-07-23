橄欖球前國手與女友吵架酒駕 法官判他緩刑

2019-07-23 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



林姓橄欖球前國手與女友吵架，騎車自撞停在路邊的大客車，送醫抽血，酒測值超標，因酒駕被檢察官起訴；一審，法官依公共危險罪判林有期徒刑5月，他嫌重，上訴二審，二審台北地院維持刑度，但予緩刑2年宣告，命林繳8萬元給公庫，本案確定。

林於2018年12月25日22時起至隔日5時，在台北市新生南路飲酒後，騎機車撞及路旁臨停由熊姓男子駕駛的大客車的左後方，林人車倒地，警方將林送醫治療，由國泰醫院幫他抽血檢驗，測得血液中酒精濃度值達244mg/dl，檢方偵查，依公共危險罪聲請簡易判決處刑。

法律規定，抽血檢驗血液中酒精濃度達0.05%以上，即觸犯刑法，林酒測值0.244%過高，一審法官重判他有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，林上訴。

二審審理，林告訴法官，他現在受雇私人企業擔任司機，如有刑案紀錄可能會失去工作；林稱，他準備申請橄欖球專任教練，也不能有刑事紀錄，「希望給我緩刑」。