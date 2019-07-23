自家土地耕種卻挨告 農民指控林務局「擾民濫訴」

2019-07-23 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣國姓鄉北港村李姓農民向戴姓地主租地在五棚坑野溪山區種薑，兩人卻遭林務局提告故意竊占國有地等罪，經判決不起訴，兩人指控「擾民」恐又發生類似情形，今向民代陳情；林務局則稱，占用林地是事實，不起訴是因無竊佔犯意。

縣議員葉仁創今會同北港村長劉醇良等人在戴、李帶領下實地勘查，戴說，把地租李耕作，前年10月依法向縣府申請簡易水土保持，經會勘核准，李去年2月準備種薑，卻有林務局巡管員稱其侵占國有林地，且違反森林法、水土保持法。

李表示，巡管員指他在國有地上開挖整地、剷樹頭、架水管，還私闢道路種薑，而對他和戴提告；戴則說，曾向地政申請鑑界，因土地有雜木無法測，長輩說過，鄰溪斜高上去土地歸國有，對岸平地是他家的，產業道路則既有存在逾30年。

戴也強調，被質疑時即出示通過簡易水保的公文仍挨告，經偵辦年餘，最後不起訴，但期間頻繁出庭影響生計；李更因此停耕，他說，當初買的薑苗全泡湯，整好的地如今雜草叢生，又得重新來過，但最怕的還是，種了日後會不會又挨告。

戴、李2人因此向葉陳情，同時控訴林務局「擾民」，葉仁創則認為，未事先釐清就提告恐有濫訴之嫌，他在職權範圍內會找林務局瞭解狀況，並向縣籍立委反映，後續薑邀集相關單位在北港村召開公聽會說明執法標準，別讓農友無所適從。

林務局南投林管處今說明，因接獲檢舉，基於維護國土保安職責進行現場查報，而經警方調查認定觸犯水土保持法、森林法和刑法而提告，經鑑界也確有占用國有地，唯檢方考量私有地與國有地無明顯界址，應無竊佔犯意才予不起訴處分。