義联天悅酒店復工又落空 法官用2理由駁回申請案

2019-07-23 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



義联集團「義大世界開發計畫」卡關多年，當年高雄市府已核發建照，事後卻以義大園區有3.4萬坪超容積使用為由，要求義联改善，否則將撤銷建照處分，惹來義联不服，雙方行政訴訟纏訟逾8年。義大世界天悅酒店申請復工一案今宣判，高雄高等行政法院認定該建照已逾竣工期限失效，無憑據申請復工為由，駁回天悅酒店之訴，可上訴。

高雄高等行政法院表示，天悅酒店一案2建照已超過兩年除斥期間，不得撤銷建照；再者，天悅酒店在去年3月26日申請復工，但當時2建照均已逾竣工期限卻未完工，依建築相關規定，建照已失去效力，天悅酒店無憑據申請復工。

合議庭指出，天悅酒店在2011年遭勒令停工，但其卻直到去年3月26日才申請復工，已逾法定救濟期間，故無法再申請行政程序重開。

義联集團在1989年向高雄縣府申請30餘件建照，預計建設渡假勝地，隨後在2004年著手推動「義大世界開發計畫」，園區建設面積達90公頃，總投資金額逾3百億元。然而，義联集團突然在2010年接獲縣府通知，稱開發案有約3.4萬坪超容積使用，要求改善，否則將撤照處分，遭義联強烈表達不服。

其中開發案之一，義大世界興建中的天悅酒店二期住宅區也動彈不得。高雄縣府認為，天悅酒店建設案停車空間免計算容積等項目不符規定，要求義联變更建照，但義联集團堅決不變更，遭高雄市府依法勒令部分建案停工，並針對全區禁建管制，導致天悅飯店二期住宅區100多棟別墅、共計22萬平方公尺的土地無法使用​。