毒寶寶回響／高市首辦跨單位會議 研擬追蹤藥癮孕婦

2019-07-23 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



毒寶寶黑數成為社會隱憂，高雄市政府毒品防制局今天首度召開「藥癮寶寶輔導預防」會議，邀集相關單位，研商毒寶寶及藥癮孕婦輔導措施，研擬醫院及診所等單位主動追蹤藥癮孕婦產檢，必要時避免毒寶寶新生。但毒防局表示，建議內容還須各單位再深入瞭解可行性。

高雄市毒防局今天下午邀集高雄市政府社會局、衛生局、警察局，以及高雄地檢署、橋頭地檢署、高雄女監，以及醫療單位，召開「藥癮產婦及藥癮寶寶輔導、預防研商會議」，希望為藥癮孕婦及毒寶寶，找出社會關懷的管道。

高雄市政府毒防局首提3項提案，包括建立藥癮孕、產婦及藥癮寶寶服務轉介機制、對懷孕女藥癮個案或新生兒提供戒斷服務、對懷孕收容人司法關懷模式，供與會單位討論。