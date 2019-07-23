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毒寶寶回響／高市首辦跨單位會議 研擬追蹤藥癮孕婦

2019-07-23 16:33聯合報 記者林保光╱即時報導

毒寶寶黑數成為社會隱憂，高雄市政府毒品防制局今天首度召開「藥癮寶寶輔導預防」會議，邀集相關單位，研商毒寶寶及藥癮孕婦輔導措施，研擬醫院及診所等單位主動追蹤藥癮孕婦產檢，必要時避免毒寶寶新生。但毒防局表示，建議內容還須各單位再深入瞭解可行性。

高雄市毒防局今天下午邀集高雄市政府社會局、衛生局、警察局，以及高雄地檢署、橋頭地檢署、高雄女監，以及醫療單位，召開「藥癮產婦及藥癮寶寶輔導、預防研商會議」，希望為藥癮孕婦及毒寶寶，找出社會關懷的管道。

高雄市政府毒防局首提3項提案，包括建立藥癮孕、產婦及藥癮寶寶服務轉介機制、對懷孕女藥癮個案或新生兒提供戒斷服務、對懷孕收容人司法關懷模式，供與會單位討論。

毒防局提案，訂定「高雄市女性藥癮孕產婦及藥癮寶寶服務轉介流程」草案，由毒防局當窗口，受理各單位轉介女性藥癮孕產婦或藥癮寶寶，由衛生局將懷孕女性藥癮者列入高風險對象，從懷孕到產後6個月，由合約醫療院所或助產人員，提供衛教及家訪服務，必要時，轉介到戒治機構，或避免毒寶寶新生；社會局則協助毒寶寶的安置、照顧及早期療育資源，警察局負責協尋行蹤不明的女藥癮者。

高雄市毒防局首度召開「藥癮產婦及藥癮寶寶輔導、預防研商會議」，試解決毒寶寶問題。...
高雄市毒防局首度召開「藥癮產婦及藥癮寶寶輔導、預防研商會議」，試解決毒寶寶問題。記者林保光／攝影
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高雄市毒防局召開「藥癮產婦及藥癮寶寶輔導、預防研商」跨單位會議，局長阮清陽（右）...
高雄市毒防局召開「藥癮產婦及藥癮寶寶輔導、預防研商」跨單位會議，局長阮清陽（右）感謝各單位與會。記者林保光／攝影
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毒寶寶高雄市懷孕
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