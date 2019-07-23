戀上越南按摩女 男狠拋27年糟糠妻判賠10萬

2019-07-23 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名婦人結婚27年，不僅協助老公創業，就連老公四處搬家躲賭債和入監服刑也不離不棄，但去年因對方戀上按摩店的越南女子，狠遭無情背叛；婦人向老公和越南女子求償100萬元，但對方以不曾發生過性關係為由拒賠，全案經新北地院審理，最後獲賠10萬元。

婦人興訟表示自己從20歲開始就跟著老公四處談生意，期間經歷過老公入獄服刑，也因為對方愛賭，曾陪著他四處藏匿躲賭債，不管遭逢任何困境，始終不離不棄，未料會被劈腿。

她指控，老公因為到按摩店按摩而認識越南女子，2人多次以「老公、老婆」互稱，也曾開車到汽車旅館開房間，監視器也有拍到2人手牽手牽車的畫面，甚至婚外情曝光後，他們仍繼續交往，還講明絕不分手。

審理時，婦人的老公和越南女子辯稱2人只是聊得來的好友，雖然言語上稍有踰矩，但內容只是在討論夢境，實際仍保守最後底線，不曾發生性關係或過分肢體接觸，但說法未被採信。