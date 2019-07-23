陳菊告張友驊求償300萬 律師：他道歉就撤告

2019-07-23 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



總統府祕書長陳菊。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 總統府秘書長陳菊認為媒體人張友驊在政論節目中評論不實，向法院提自訴加重誹謗罪，台北地方法院今天開庭，未傳張出庭，而傳陳菊委任律師游琦俊出庭，確認自訴範圍；游說，只要對方願意「公開」澄清道歉，都有談和解的可能性。

陳菊一次提告5位名嘴，包括吳子嘉、張友驊、謝寒冰、旅美藝人張俐敏、立委費鴻泰。游琦俊說，其中吳子嘉部分已經調解2次，仍在等吳的回應；張琍敏部分，上次委任律師出庭表達願意公開澄清的和解意願；至於謝寒冰、費鴻泰、張友驊部分至今開過一次庭，均是確認自訴範圍。

台北地方法院今天開庭，法官諭知自訴方整理政論節目對話內容，包括何人交談、時間、內容等內容，另表列出哪些言詞內容侵害陳菊的名譽。陳菊委任律師指出，希望能有一個月時間整理，且針對張在今年1月19、21、22、24、28日的政論節目均有評論陳菊不實部分，認為犯意個別，各成立5罪。

法官問及是否有和解意願，游琦俊回應，本件是提刑事附帶民事訴訟，而陳菊「從來沒有排斥和對方和解」，只要對方願意「公開」在臉書、登報、政論節目澄清事實並道歉，雙方均有和解機會，至於和解方式可以再細談。游琦俊庭後指出，針對張有驊部分民事求償300萬元，並要求登報道歉。