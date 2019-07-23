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架線上族譜痛罵弟媳婊子假孝順 法院判他賠錢公開道歉

2019-07-23 15:43聯合報 記者林孟潔╱即時報導

林姓男子和弟弟、弟媳一家感情不睦互不來往，他去年架設「線上族譜」網站，刊登文章痛罵弟媳「惡子婊媳為錢假孝順」等語，辱罵弟媳婊子、禽獸夫妻等，被一狀告上法院。台北地方法院判林應賠償弟媳8萬元，並在臉書登道歉啟事，可上訴。

弟媳提告主張，她和林雙方因為家族怨懟早已互不來往，但林去年5月起架設線上祖譜，刊登「不孝子、不孝媳」文章杜撰不實內容，包括「惡子婊媳為錢假孝順，拿到錢立馬走人」、「為雇外勞假孝順，目的達到趕母走」、「婊媳為錢偷保單」，以婊子、禽獸夫妻、不正常性關係、偷竊流氓等語辱罵。

弟媳指出，她發現文章後報案，但林仍未刪除文章，雖稱有加設帳號密碼，但實係上未完整加密，直到今年提告上法庭，林才全部刪除網站，認為林已經侵害她的名譽和人格，要求林給付30萬元，並在個人臉書刊登道歉啟事。

林抗辯指出，他是按照亡母生前所說，將弟弟、弟媳夫妻不孝言行寫入族譜告戒子孫，且在檢察官製作筆錄前，他已經多加帳號密碼，曾看過文章的直系親屬僅5人，現今網站已經被刪除，對於弟媳的名譽沒有影響。

法官認為，林已經刑事判決確定，認定林確實侵害弟媳的名譽，且審酌林已經刪除網站和文章，若在網站刊登道歉啟事，無從達到公告目的，因此認定弟媳請求林在臉書登道歉啟事有理由，故判林應賠償8萬元，並在臉書刊登道歉啟事，仍可上訴。

林姓男子去年架設「線上族譜」網站，刊登文章痛罵弟媳「惡子婊媳為錢假孝順」等語，辱...
林姓男子去年架設「線上族譜」網站，刊登文章痛罵弟媳「惡子婊媳為錢假孝順」等語，辱罵弟媳婊子、禽獸夫妻等，被一狀告上法院。示意圖／ingimage
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