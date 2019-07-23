持榔頭敲破派出所大門 法官令思覺失調男處監護2年

2019-07-23 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



趙姓男子罹器質性精神病與隔壁鄰居有糾紛，到新營警分局中山路派出所陳情未受理，認派出所辦案不公，去年7月26日凌晨持榔頭砸毀派出所大門玻璃洩怒，台南地院簡易庭認趙犯毀損他人物品罪，處拘役15日，不服上訴，而他情緒易怒多與人有所紛爭，卻未接受治療，審理時語出驚人「沒有殺人就很好了」，合議庭為避免他因病對其個人、家庭及社會造成難以預期的危害，改處罰金3000元，並令入相當處所監護2年。

趙表示，他是因隔壁林先生，他一年傷他四次，他去派出所報案，派出所都不受理，他認為派出所辦案不公，他沒有地方投訴，為了阻止所長說謊，才去砸派出所大門，他認為應該被判無罪。

經醫院鑑定，認趙年幼時即有癲癇，目前經診斷患有器質性精神病，趙受鑑定時，意識清楚，情緒略激動，無幻覺及癲癇發作，思考連結鬆散且缺乏邏輯性，有誇大妄想，並覺得警察、所長、檢察官辦案不公，偏袒鄰居林先生。鑑定過程中，趙表此次犯行為身上另一個自己保護自己所為，行為當下意識清楚，但辨識其行為違法或依其辨識而行為的能力有顯著減低。

合議庭認為，依鑑定結果，認趙目前雖使用中藥治療癲癇，但效果不詳，過去有腦傷，目前電腦斷層掃瞄顯示腦部有萎縮情形，卻沒曾在神經科或精神科接受治療，趙妄想症已久，近年情緒易怒，多與人有所紛爭，卻未接受精神科治療，無病識感，建議應接受長期精神科神經科專業治療，以避免其受症狀影響而再犯，若其治療動機仍低，不願意接受任何形式之精神科治療，施予監護處分恐有必要，以降低再犯的風險。