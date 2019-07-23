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台南少女疑遭3嫌性侵死亡 二審發回重新開羈押庭

2019-07-23 15:29聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台南市17歲少女日前陳屍在中市一家飯店內，疑酒後吸毒遭性侵，中檢依遺棄致死、乘機性交等罪聲押何等3人，遭中院駁回，檢察官提起抗告，台中高分院審理後，少女處於深度昏迷，陷於無自救力，何嫌等人有遺棄致死犯意，有湮滅證據、串證之虞，認一審裁定有瑕疵存在，合議庭裁定撤銷一審裁定，發回一審重開羈押庭。

台中高分院行政庭長江德千表示，一審裁定何等3人雖坦承趁機性交犯行，犯罪嫌疑確屬重大，然檢察官所指趁機性交罪並非最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，而遺棄致死罪雖為5年以上有期徒刑之罪，但被害人當時是否為無自救能力之人，何3人是否有遺棄，是否為應扶助或保護之人，均未經檢察官說明，駁回檢察官羈押之聲請。

二審合議庭審理結果，認為被害少女遭何、莊帶入飯店走道時，處於深度昏迷，而陷於無自救力狀態。且被害人為未滿18歲之少年，何等人等對於昏迷中之被害人自具有扶助之義務，然被告等人陸續離開飯店時，並無一人通知被害人家屬或告知飯店櫃台人員，任由被害少女獨自一人留在房間內，能否謂何等人無遺棄犯意？

此外，何等人就犯案細節之供述，彼此間亦有不同之處，被害人尚須經過解剖鑑定死亡原因，為確保刑事偵查、審判程序之進行及完成，並保全證據不致遭滅失、偽造、勾串，則何等3人是否確無湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，而無羈押必要，亦有再調查審酌之餘地。 原審裁定未注意及此，致有瑕疵存在。檢察官提起抗告，指摘原裁定不當，為有理由，應將原裁定撤銷，發回原審法院更為適法裁定。

檢警查出，少女本月13日打電話聯絡台中市友人何姓男子，表示遭客人欺負。何當天晚上帶她到友人鍾姓男子住處喝酒聊天，14日凌晨，何等人帶著少女一起投宿豐原區一家飯店。他花費數千元購買毒咖啡等毒品，一起在房內開毒趴，期間莊姓、吳姓、賴姓、鍾姓及許姓男子也曾進出房間。

何等人供稱，何、莊及吳先後與少女發生關係，當時曾親吻對方，少女是清醒的。賴在旁拍攝，鍾、許只有旁觀。何當天下午1點30分， 是最後一個離開房間的男性。但檢警懷疑少女是因昏迷遭性侵。

檢察官訊後，依涉犯乘機性交罪、遺棄致死及兒童及少年性剝削防制條例罪嫌聲押何等3人，以3人所犯是5年以上重罪，聲押何、莊及吳。

台中地院召開羈押庭後，法官認為何等人涉犯乘機性交罪嫌重大，但法定刑為三年以上十年以下，非五年以上重罪；至於遺棄致死罪，檢方舉證不足，難以認定何等人符合羈押要件，裁定駁回，中檢不服提起抗告。

台中高分院裁定發回一審重新開羈押庭，台中地院行政庭長楊文廣表示，將由法官儘速開羈押庭，傳訊何等3人，裁定是否羈押。

17歲少女陳屍中市一家飯店內，疑酒後吸毒遭性侵，中檢依遺棄致死等罪聲押何等3人，...
17歲少女陳屍中市一家飯店內，疑酒後吸毒遭性侵，中檢依遺棄致死等罪聲押何等3人，遭中院駁回，檢察官提起抗告，台中高分院審理後，認一審裁定有瑕疵存在，合議庭裁定撤銷一審裁定，發回一審重開羈押庭。圖／本報資料照
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檢察官性侵毒品
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