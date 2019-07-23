大孝大樓追徵 國民黨提訟：黨產會2年追了27億

2019-07-23 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



行政院不當黨產委員會認定國民黨「大孝」大樓為不當黨產，向國民黨追徵7.8億元，國民黨向台北高等法院聲請停止執行，法院上午開庭，國民黨律師張少騰主張，本件金錢給付處分金額過大，計價上有困難，執行恐會導致難以回復之損害，法官審理，裁定本案候核辦。

黨產會於今年5月間認定國民黨悖於政黨本質及民主法治相關原則，取得位於台北市中正區愛國東路100號、102號的大孝大樓及其坐落土地，移轉他人，決議追徵7億8275萬8715元。國民黨不服，向法院聲請停止執行，另提行政訴訟救濟。

台北高等行政法院今天開庭，張少騰表示，本件是給付處分，不過，金額過大導致計算上有困難，一旦執行會將造成難以回復的損害；他說，國民黨現有財產只剩172處不動產，公告現值約20億元，若執行拍賣程序，恐會引起民眾抗爭等。

張少騰指出，現在國民黨要付勞工資遣費、退休金約26億元，以勞工債權優先，一旦執行7.8億元，有難於回復損害的急迫性，黨產會先前已就458筆土地追徵8.6億元、出售舊中央黨部追徵11億元，加上大孝大樓可能被追徵的7.8億餘元，2年來累計追徵達27億元。

黨產會委任律師林俊宏認為，實際損害金額有辦法計算，且無急迫性，國民黨2018年財報資料顯示，黨部還有7億元收入，可供黨務運作，國民黨資金運作並不困難；林俊宏說，勞工債權與國家債權相比，應以國家債權為優先處理才對，以落實黨產條例。