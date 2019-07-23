親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

走私菸案深喉嚨是她？黃國昌警告邱顯智：準備跪算盤吧！

林佳龍承認走私菸是多年陋習 「不代表現在要縱容」

大孝大樓追徵 國民黨提訟：黨產會2年追了27億

2019-07-23 15:14聯合報 記者王聖藜╱即時報導

行政院不當黨產委員會認定國民黨「大孝」大樓為不當黨產，向國民黨追徵7.8億元，國民黨向台北高等法院聲請停止執行，法院上午開庭，國民黨律師張少騰主張，本件金錢給付處分金額過大，計價上有困難，執行恐會導致難以回復之損害，法官審理，裁定本案候核辦。

黨產會於今年5月間認定國民黨悖於政黨本質及民主法治相關原則，取得位於台北市中正區愛國東路100號、102號的大孝大樓及其坐落土地，移轉他人，決議追徵7億8275萬8715元。國民黨不服，向法院聲請停止執行，另提行政訴訟救濟。

台北高等行政法院今天開庭，張少騰表示，本件是給付處分，不過，金額過大導致計算上有困難，一旦執行會將造成難以回復的損害；他說，國民黨現有財產只剩172處不動產，公告現值約20億元，若執行拍賣程序，恐會引起民眾抗爭等。

張少騰指出，現在國民黨要付勞工資遣費、退休金約26億元，以勞工債權優先，一旦執行7.8億元，有難於回復損害的急迫性，黨產會先前已就458筆土地追徵8.6億元、出售舊中央黨部追徵11億元，加上大孝大樓可能被追徵的7.8億餘元，2年來累計追徵達27億元。

黨產會委任律師林俊宏認為，實際損害金額有辦法計算，且無急迫性，國民黨2018年財報資料顯示，黨部還有7億元收入，可供黨務運作，國民黨資金運作並不困難；林俊宏說，勞工債權與國家債權相比，應以國家債權為優先處理才對，以落實黨產條例。

國民黨黨產會行政院
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

高空作業未繫安全帶 可開罰雇主30萬罰金

2019-07-23 14:13

出租房屋變殺人分屍凶宅 房東求償少這一步只獲賠30萬

2019-07-23 14:29

爭遺產竟殺出非婚生兒 他擄走妹婿勒贖500萬得手

2019-07-23 14:11

台南少女疑遭3嫌性侵死亡 二審發回重新開羈押庭

2019-07-23 15:29

進市府偷充電還自備板凳 男遭勸離不從竟襲警

2019-07-23 15:15

張淑晶涉誣告開庭遲到 竟是因「有記者要繞路」

2019-07-23 15:14

男「心情差」裸體亂砍人 減刑沒餘地

2019-07-23 14:21

軍公教年改釋憲 大法官8月23日公布解釋

2019-07-23 13:39

熱門文章

媽媽賣房偷渡來台只為尋失蹤愛女 抱骨灰回鄉也甘願

2019-07-22 20:17

台鐵板橋站女子被撞不治 警：跳軌有留紙條

2019-07-22 18:23

開9槍打死移工 執法警遭判8個月緩刑3年

2019-07-22 17:27

國小男師出軌女同事 通訊對話及行車記錄器露饀

2019-07-23 07:45

妻帶兒出門夫卻驚見床上有小孩 網直呼「真的被嚇死」

2019-07-22 21:15

暑假戲水傳憾事 花蓮沙婆礑溪兩名國小生溺水無呼吸

2019-07-23 11:23

台北101工人吊掛換燈 凌晨6樓摔落頭破身亡

2019-07-23 08:11

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top