張淑晶涉誣告開庭遲到 竟是因「有記者要繞路」

2019-07-23 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



女房東張淑晶近年因租賃糾紛頻與房客訴訟，新北地院審理認定她犯了18件誣告罪，合併執行有期徒刑7年；另外3件詐欺取財案、1件強制罪合併判刑1年2月得易科罰金之刑。高等法院今天下午2點10分行準備程序，但張婦未現身，法官詢問辯護律師「當事人沒有來？」，律師答「她到了，但門口有記者，要繞一下路」。律師走出法庭尋覓，張婦一身狼狽，向法官致歉說「門口有記者」。

張淑晶(50歲)所犯的18件誣告罪，大多是要求租屋者在租約上「連帶保證人」欄位留下家長等親友姓名和聯絡電話，一旦出現租約爭議，她就虛構連帶保證人在場簽約、知情而提告詐欺，此部分被認定構成誣告，每次犯行判刑7、8個月。

新北地院認為，張淑晶明知承租房客多為經濟弱勢，卻利用房客急於租屋、多數人法律知識薄弱及不願涉訟心態，先以話術使房客在連帶保證人欄位簽名，再輕易對房客及保人提告，目的僅為獲取經濟上利益，耗費國家司法資源甚鉅，使房客無端受刑事偵查，光被她告的被害人就有78人，應受懲罰。

另外，張淑晶涉嫌在簽約時隱匿不利房客的條款、簽約出租Ａ房卻提供Ｂ房、趁房客不在時將房間短期出租等三犯行不法所得約3萬5千元，構成詐欺取財罪；另有房客發現合約內有無故不接電話要扣押租金、無故退租須賠償10萬元等不合理條款而拒絕簽增補條款，她擋在房門口不讓人離開，涉強制罪。

張女在一審時辯稱簽約時都有清楚交代合約內容，還說很多房客手頭不寬裕，自己仍願意接納並給予分期付款，是在做善事，但合議庭調查她所提出的一份3頁合約，其第1頁和第3頁明顯泛黃，載有不平等條款的第2頁紙張卻比較新、比較白，認定她有不法意圖。

張女和檢方皆上訴。高院今天開庭時，律師表示偵訊筆錄有利於張淑晶的部分漏未記載，也有不當誘導和筆錄不實等狀況。

律師舉例，張淑晶在偵訊表示要求租屋者留下連帶保證人電話，但檢方筆錄卻記成「連絡人簽名」，她沒單純說只是要連絡使用；要求留下租屋人父母名字部分，張婦有說「若沒有繳房租」時，會去追討，但筆錄也沒寫。律師也主張，有名張姓承租人說警察曾告知其他被害人被騙的狀況，足見證詞受汙染。

檢察官則表示新北地檢署沒有誘導問案，書記官雖無逐字記載，但與張淑晶的陳述意旨沒有太大差異。