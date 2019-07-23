遭投訴態度差覺得冤 外務員抓傷工程師判拘役

2019-07-23 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



李姓科技外務員自認受冤，發狂用三字經問候蕭姓科技工程師，還動手將對方抓傷，遭法院判拘役。圖／報系資料照 分享 facebook 台北蕭姓科技工程師2017年間南下到新竹找李姓科技外務員談業務，蕭男認為李男態度不佳，到李的公司投訴，李因此被主管找來與蕭調解，雙方卻沒共識，不料，李認為受冤，竟發狂用三字經問候蕭，還將對方抓傷；新竹地院審理終結，依傷害罪、公然侮辱罪判處拘役55日。

經查，蕭男2017年間南下到李男公司談業務，因認為李服務態度不佳，便到李的公司投訴，最後李在盧姓主管陪同下，到公司休息室與蕭調解。

過程中，李、蕭意見不一致，蕭遂先行離席，不料李男認為自己受冤，竟發狂追上前嗆「Ｘ你娘，不然我們出去講」，甚至動手抓傷蕭，造成對方頸部、右前臂挫傷紅腫，最後被李的同事勸阻，整件事情鬧到報警。

應訊時，李男否認犯行，稱他沒有動手，沒有碰到蕭，對方身上的挫傷可能是自己弄得，另外，他也沒有指著蕭辱罵，可能是當下情緒不好，才會脫口而出。

李男的盧姓主管則說，當天三人在調解時，李、蕭都沒共識，後來蕭先到一旁的客戶休息室，李不經勸，發怒追上前罵「Ｘ你娘」、「不然我們到外面講」等語。

法官認為，雖然李男否認犯行，但蕭男在案發4小時內就去醫院驗傷，加上證人證詞明確，審酌依傷害罪、公然侮辱罪判拘55日，可易科罰金5萬5千元。