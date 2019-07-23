出租房屋變殺人分屍凶宅 房東求償少這一步只獲賠30萬

2019-07-23 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



林舜銘、林宇光兄弟替父親處理債務，4年前綁走90歲的老翁樓永豐後，將人帶到三峽租屋處殺害分屍，分別被判刑18年、14年8月定讞，民事部分也得陪樓家人1013萬餘元，但2人官司未就此結束，今天再因租屋處變凶宅，被新北地院判賠房東30萬元。

判決指出，林姓兄弟的父親與樓姓老翁因投資而衍生千萬元債務糾紛，其父指示兄弟2人給樓一點教訓，結果2人以輪胎內胎捆脖、摀口鼻等方式把人絞殺致死。林姓兄弟一、二審均被判依殺人、毀棄屍體罪判刑，其父也因私行拘禁罪判刑8月，兄弟2人也分別被樓家人跟租屋處房東提起民事求償。

房東興訟指稱，林姓兄弟行為導致租屋處變成凶宅，轉賣和出租的收益成，還連帶影響到上、下其他樓層，按過往高雄地院判例以40%損失計算，2人應賠償402萬餘元；但是，林姓兄弟反駁房東主張，指自己只有向房東租用2樓空間，其他樓層也有獨立門牌和出入口，受損失的應只有2樓租屋處而已。

兄弟2人另指房東曾在刑案審理時證稱「我到現在還是不相信我那間房子是凶宅，因為到現在租我房子的人都懷孕出去」，跟新房客提及兇案時，也只說「住這邊要很小心，很會懷孕」，甚至審判長問「住那裏沒有沒有任何不利益因素」，她也回答「沒有，相信樓老先生是好人」；2人最後主張房東損失僅30萬元。