高空作業未繫安全帶 可開罰雇主30萬罰金

2019-07-23 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 鍾采蓉 ╱即時報導



台北101購物中心外牆凌晨3點進行 LED 燈更換工程，驚傳施工的2名工人發生墜樓意外，44歲李姓工人於吊籠內進行操作，配合站於下方女兒牆處的施工人員共同作業時，李姓工人因未正確使用安全帶等防墜措施，不慎由高度約6層樓處墜落到北側出入口遮雨棚當場死亡，另一名41歲潘姓工人送醫急救。北市勞檢處長江明志表示，勞檢處確認工人在高空作業沒有綁安全鎖。

江明志中午說，101今日施作的是LED燈具汰換工程，一共有三名工人到場作業，一人在上方遞新的材料，再由第二名工人(李姓死者)透過吊籠運送的方式，送給第三名工人進行汰換，但操作吊籠的人意外從高處墜落身亡，也導致第三名工人受困高處。

根據職業安全衛生設施規定「雇主對於在高度二公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具。」且依《職安法》第六條相關規定，僱主可處3年以下有期徒刑，得易科30萬以下罰金。

北市勞動局表示，事業單位或各大樓管理委員會外包廠商從事相關外牆作業時，應要求廠商提供吊籠檢查合格證及作業人員資格證明，吊籠的工作台、吊臂及其他構造部分、鋼索、吊鏈或固定方式應正確架設，讓作業人員確實使用安全繩及安全帶，落實作業前各項設施裝備環境等安全檢點，確保安全。