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爭遺產竟殺出非婚生兒 他擄走妹婿勒贖500萬得手

2019-07-23 14:11聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄黃姓男子疑似不滿分遺產落空，懷疑是妹婿主導找出胞兄的非婚生兒子來爭財產，5年前涉嫌揪人擄走妹夫，強逼替他還債，妹夫提領交付500萬元後才獲釋，結束3小時的驚魂記，但隨即向警方報案。一審依犯擄人勒贖罪，判黃9年徒刑，高雄高分院駁回上訴，全案仍可上訴。

判決指出，黃姓男子（73歲）經濟疑似較為不佳，他的三哥2012年過世後，出現1名非婚生兒子出面，對於黃共6名兄弟姐妹提起認領之訴，經血緣確定父子關係後，讓黃原本可分得三哥遺產的6分之1，卻變成全部遺產由非婚生兒子成第一繼承人。

黃姓男子原先仰賴妹妹一家人援助，黃卻認為，是妹婿唐姓男子主導，讓妹妹尋獲這名三哥的非婚生兒子，2014年9月間，黃竟找楊姓、蔡姓男子共謀，欲擄人勒贖索款。

2014年9月16日上午9點多，黃與楊、蔡姓男子到鳳山區埋伏，待唐姓妹婿騎腳踏車出來，隨即攔阻並亮刀抵住唐的腰部，押上計程車，載往鳥松區一間宮廟，途中嗆「我三哥的骨灰是你太太從澳洲帶回台灣，這次你的骨灰我要你太太帶回澳洲去，我有帶刀和槍，看你要我處理兩隻手還是兩隻腳」。

黃姓男子在宮廟時謊稱積欠蔡500、600萬元多年，暗示要勒索贖款，唐卻趁手機鈴響之際，拔腿狂奔，不料遭黃等3人追上，並痛打一頓，接著又被帶上車往大樹區，唐只好聯繫友人籌出500萬元；而蔡姓男子獨自前往取款，當確認500萬元到手，才於鳳山區釋放唐，還威脅不得報警。

不過唐姓妹婿當晚前往報案，黃姓男子到案辯稱沒持刀逼人上車，也沒出言恐嚇，妹婿自願拿500萬元替我清償債務；合議庭從監視器畫面確認案發時有明顯拉扯，且黃謊稱欠債多年，卻在案發當下才立借據，不採信說詞，依犯擄人勒贖罪判9年徒刑。

上訴後，二審合議庭認為黃姓男子沒認罪，不見悔悟，至今尚未和解及賠償，維持原判。共犯楊姓及蔡姓男子，另案各判4年半定讞。

高雄黃姓男子疑似不滿分遺產落空，懷疑是妹婿主導找出胞兄的非婚生兒，涉擄走妹婿並勒...
高雄黃姓男子疑似不滿分遺產落空，懷疑是妹婿主導找出胞兄的非婚生兒，涉擄走妹婿並勒贖500萬元得手，二審仍判9年徒刑，可上訴。圖／本報資料照
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遺產計程車債務恐嚇
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