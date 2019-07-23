軍公教年改釋憲 大法官8／23公布解釋

2019-07-23 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



大法官受理軍、公、教年改釋憲，今宣布定8月23日下午4點公布解釋。

大法官審理38名在野立委聲請解釋陸海空軍軍官士官服役條例、公務人員退休資遣撫卹法和公立學校教職員退休資遣撫卹法部分條文違憲疑義案，6月24、25日分別進行軍、公與教年改憲法法庭言詞辯論。

聲請立委認為新修正的條文侵害軍公教受憲法保障的財產、工作和生存權，也違反法律不溯及既往、信賴保護、比例原則。

大法官針對軍公教分別列出8、6、6項爭點。軍改部分，將辯論退伍金、退休俸、贍養金給與基準規定，是否違反法律不溯及既往原則、侵害受規範對象的財產權等；也包括原支領金額低於少尉一級本俸及專業加給合計數額（最低保障金額）者，按原支領金額支給規定，是否違反憲法保障人民生存權、服公職權意旨。

軍改部分，就任或再任私立大學專任教師且每月支領薪酬總額超過「公務人員最低保障金額（3萬3140元）」者，停發退休俸或贍養金，這樣是否侵害平等權、工作權與財產權，也是辯論題綱。而公教部分也有類似問題，不過他們支領薪酬若是超過「法定基本工資（2萬3100元）」，就停發月退休金。

立委曾銘宗說，年金改革讓公部門人才流失、國家競爭力衰退，大學教師的退休金竟比中小學教師還少，哪裡公平、合理？教授賴來焜與律師李漢中主張我國財政狀況良好，只要嚴守財政紀律，管控政府收支及債務，多元開源，刪減退休所得缺乏正當性。

律師翁國彥在憲法法庭上擔任關係機關代理人，他表示年改重點在公平、適足、永續，否則未來世代實質支配的所得將越來越少，目前有1萬3千名碩、博士生尋無正式教職，退撫制度不能「過度保護」，也不可「保護不足」。翁說，反對年改者認為自己一輩子戮力從公，但台灣島嶼上的各行各業都是在奉獻，想要安養天年，「你們也有子女，不會希望子女繳了錢以後都領不到」，中華民國的一分子都應同舟共濟。