台南虐死童3嫌抄經書 家屬：人都死了 不接受道歉

2019-07-23 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南1歲半女童今年初遭未成年母親、薛姓表姊、何姓表姊夫及李姓友人凌虐致死，台南地院今開辯論庭，薛姓表姊等3嫌當庭向女童生父、奶奶等人道歉，薛姓表姊在看守所內抄經書給死者，「人都被他們打死了，道歉也沒有用」生父不接受，認法官會給妹妹一個公道。而台南地院合議庭預定8月15日上午11時宣判。

台南虐童案今天召開辯論庭，女童生母的薛姓表姊等3嫌均否認殺人，對傷害及凌虐部分認罪。薛姓表姊聲請精神鑑定，經嘉南療養院鑑定結果，認她有思覺失調人格障礙，具有奇特信念魔奇式的思考，惟對辨識違法行為沒有顯著降低。

檢方表示，薛姓表姊等3嫌尚無自為人類的同理心，對於犯行終無悔過之意，與世長期隔絕的必要，建請院方判處無期徒刑，宣告褫奪公權終身，終生在獄中對死者懺悟，以慰死者在天之靈。

薛姓表姊當庭向女童生父及外婆道歉，也表示將在看守所內抄錄經書，想要給妹妹，希望拿給妹妹的父親。女童生父當庭拒絕，他 表示，人都被他們打死了，道歉也沒有用。