不滿公車超速身體攔車？法官查出公車超過60公里就斷油

2019-07-23 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



郭姓機車騎士不滿台中客運洪姓司機超速並超車，以身體阻擋公車前進，嗆洪「你給我下來」、「上爆料公社啦」，妨害洪駕車離開，法官查出公車開到時速60公里就斷油，最高時速就是60公里；而郭男又以三字經辱罵員警，台中地院今天依強制罪、侮辱公務員罪將郭判處拘役60日，得易科罰金。

判決書指出，35歲的郭男元月17日上午，騎機車與駕駛大客車的台中客運洪姓司機發生行車糾紛，認為洪駕車超速並逼車，在台中市霧峰區中正路與柳豐路口，將機車停在公車右前方，下車以身體阻擋公車前進並以手機對洪錄影。

郭向洪嗆稱「你給我下來」、「恁爸不爽，我今天就針對你」、「你給我道歉」、「上爆料公社啦，大家跟你玩」、「我叫你道歉，你趕快開門」、「你給我小心一點」，及持安全帽在公車前揮舞，並摔安全帽、徒手拍公車車窗，妨害洪駕車離開及前進的權利約10多分鐘。

元月19日晚間，郭乘坐高鐵車票遺失，而與高鐵台中站的站務人員發生糾紛，李姓員警到場處理，郭以三字經辱罵李姓員警。

郭男坦承有摔安全帽、摔打公車車窗，但否認強制犯行，辯稱「我小車如何迫使大車停下，是洪要右轉彎，迫使我停下來，我生氣是因他撞擊我，我只好把機車停在右前方，那時我跟洪講他時速超過60，司機態度傲慢，我是在維護車上旅客權益及我個人權益」。