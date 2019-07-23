親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

NBA／自由市場15大遺珠 林書豪列最佳替補後衛

國安局官員走私菸品 華航參一腳？傳牽動高層人事

不滿公車超速身體攔車？法官查出公車超過60公里就斷油

2019-07-23 11:35聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

郭姓機車騎士不滿台中客運洪姓司機超速並超車，以身體阻擋公車前進，嗆洪「你給我下來」、「上爆料公社啦」，妨害洪駕車離開，法官查出公車開到時速60公里就斷油，最高時速就是60公里；而郭男又以三字經辱罵員警，台中地院今天依強制罪、侮辱公務員罪將郭判處拘役60日，得易科罰金。

判決書指出，35歲的郭男元月17日上午，騎機車與駕駛大客車的台中客運洪姓司機發生行車糾紛，認為洪駕車超速並逼車，在台中市霧峰區中正路與柳豐路口，將機車停在公車右前方，下車以身體阻擋公車前進並以手機對洪錄影。

郭向洪嗆稱「你給我下來」、「恁爸不爽，我今天就針對你」、「你給我道歉」、「上爆料公社啦，大家跟你玩」、「我叫你道歉，你趕快開門」、「你給我小心一點」，及持安全帽在公車前揮舞，並摔安全帽、徒手拍公車車窗，妨害洪駕車離開及前進的權利約10多分鐘。

元月19日晚間，郭乘坐高鐵車票遺失，而與高鐵台中站的站務人員發生糾紛，李姓員警到場處理，郭以三字經辱罵李姓員警。

郭男坦承有摔安全帽、摔打公車車窗，但否認強制犯行，辯稱「我小車如何迫使大車停下，是洪要右轉彎，迫使我停下來，我生氣是因他撞擊我，我只好把機車停在右前方，那時我跟洪講他時速超過60，司機態度傲慢，我是在維護車上旅客權益及我個人權益」。

洪表示「我們那台車是有限度的，如果開到時速60公里時就斷油了，開不動了，最高時速就是60公里，我沒有挑釁對方，沒有對他講什麼」，法官採信洪的證詞，認定郭的強制犯行，判處拘役。

郭姓機車騎士不滿台中客運洪姓司機超速並超車，嗆洪「你給我下來」，妨害洪駕車離開，...
郭姓機車騎士不滿台中客運洪姓司機超速並超車，嗆洪「你給我下來」，妨害洪駕車離開，法官查出公車開到時速60公里就斷油，最高時速就是60公里，台中地院今天依強制罪將郭判處拘役。圖／本報資料照
分享

公車爆料公社高鐵
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

偷拍男友睡臉傳訊「他的鳥很小」 法官判她要賠錢

2019-07-23 11:03

亂倒廢棄物遇稽查塞紅包 女辯：體恤他們辛苦

2019-07-23 10:17

「心情不好」裸體男上街亂砍 殺人未遂判11年10月

2019-07-23 10:14

約學妹到家溫書嘿咻5次 高中男被告判緩刑

2019-07-23 09:37

國小男師出軌女同事 通訊對話及行車記錄器露饀

2019-07-23 07:45

台南虐死童3嫌抄經書 家屬：人都死了 不接受道歉

2019-07-23 12:12

騎車不爽路人揮動雨傘 他一拳揍倒八旬翁撞頭身亡

2019-07-23 11:17

日拒供卷證 運毒婦無罪

2019-07-23 00:40

警12秒9槍擊斃移工 判過失致死

2019-07-23 00:36

轉傳假消息詆毀總統 「辣媽」送裁處

2019-07-22 23:59

誰破壞司法信譽？ 史上最大規模問卷揪假律師、黃牛

2019-07-22 23:58

男子路上撿到子彈 放在床頭櫃罰金8萬元

2019-07-22 19:12

中市議員王朝坤被控賄選 法官以那時尚未參選判無罪

2019-07-22 18:04

河川巡防隊「穿得像警察」 遭遊民打到骨折

2019-07-22 18:03

欠繳綜合所得稅隱匿財產 男子被台南分署聲請管收獲准

2019-07-22 17:20

LINE轉傳假消息詆毀蔡英文 75歲「辣媽」被法辦

2019-07-22 16:52

女子販賣海洛因毒品2次 法官以她是「小咖」減刑

2019-07-22 16:28

老闆偷吃女會計200次自殺身亡 小三要賠元配60萬元

2019-07-22 16:10

精緻偵查？前檢察官：警界專案績效是最大敵人

2019-07-22 15:34

員警巡邏撞傷騎士遭求償近600萬 法院判賠43萬

2019-07-22 15:18

逃逸移工當保母 搖晃害死7月娃判7年半

2019-07-22 15:11

兒子狀告病逝父2名女友阻就醫 女兒反挺「阿姨」

2019-07-22 14:32

執行署拍賣豐原區兇宅 1、2樓建物第3拍底價425萬

2019-07-22 14:29

台女內褲藏毒遭日本判7年 遣返回台兩度無罪

2019-07-22 13:58

傳播經紀人找不到小姐？ 挨打破財又連累友人

2019-07-22 13:07

富驛酒店經營權糾紛 前董座侯尊中獲不起訴

2019-07-22 13:04

炒作唐鋒賺6億 前董事長周武賢判7年獲假釋

2019-07-22 11:52

看診遭拒怒嗆「智齒之神」讓你上新聞 男病患遭起訴

2019-07-22 11:51

女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查

2019-07-22 11:48

酒駕接電話恍神翻車 男墜5公尺深麻園頭溪還好命大

2019-07-22 11:32

撞警車、路人險拖行警察判無罪？最高法院撤銷判決

2019-07-22 11:15

媳婦詐公司款項4867萬公公報警 她被判1年10月

2019-07-22 11:03

冒牌律師、司法黃牛橫行 雲嘉南高最多

2019-07-22 10:59

人父將4月大女兒丟老婆家樓下 躲在旁邊看不算遺棄

2019-07-22 10:11

老司機6度酒駕呼氣值1.01 法院判他7月刑

2019-07-22 10:10

教你懂法拍 執行署台南分署辦研習營開放報名

2019-07-22 08:57

台南男無照騎機車拒檢 逆向逃竄衝撞警員被判刑8月

2019-07-22 08:46

調查局說明懲處顏正義轉傳蘇揆影片案

2019-07-17 20:17
看更多

熱門文章

板橋站發生普悠瑪死傷事故 現場封鎖3股道

2019-07-22 13:25

台鐵板橋站1女子落軌被撞死 封鎖3股鐵道調查

2019-07-22 13:42

媽媽賣房偷渡來台只為尋失蹤愛女 抱骨灰回鄉也甘願

2019-07-22 20:17

牧場71歲老員工掉入粉碎機亡！高大成：最痛的死法之一

2019-07-22 12:45

開9槍打死移工 執法警遭判8個月緩刑3年

2019-07-22 17:27

板橋車站普悠瑪事故 目擊民眾：列車進站時她跳下月台

2019-07-22 15:17

台鐵板橋站女子被撞不治 警：跳軌有留紙條

2019-07-22 18:23

「台灣野人」闖空門還泡麵玩iPad 警不敢大意全力追緝

2019-07-22 13:33

國小男師出軌女同事 通訊對話及行車記錄器露饀

2019-07-23 07:45

妻帶兒出門夫卻驚見床上有小孩 網直呼「真的被嚇死」

2019-07-22 21:15

涉嫌散播台南淹水假消息 男子到案辯：沒標註日期

2019-07-22 12:38

台北101工人吊掛換燈 凌晨6樓摔落頭破身亡

2019-07-23 08:11

獨／大雅酒駕女衝撞人群 事前還恐嚇「不讓你家好過」

2019-07-22 15:13

台鐵板橋車站傳意外 女子跌落月台遭普悠瑪撞上

2019-07-22 14:08

100元滿滿蛤蠣竟藏有玄機 網友直呼「被陰了！」

2019-07-22 18:10

兒子狀告病逝父2名女友阻就醫 女兒反挺「阿姨」

2019-07-22 14:32

影／與女友吵架一路掃射空氣槍 路人無辜彈卡太陽穴

2019-07-22 23:26

LINE轉傳假消息詆毀蔡英文 75歲「辣媽」被法辦

2019-07-22 16:52

影／深夜飆車？BMW敞篷車撞成廢鐵 3人輕傷

2019-07-22 14:09

暑假戲水傳憾事 花蓮沙婆礑溪兩名國小生溺水無呼吸

2019-07-23 11:23

員警巡邏撞傷騎士遭求償近600萬 法院判賠43萬

2019-07-22 15:18

BMW撞一團 居民：當時10餘輛名車馬路競速

2019-07-23 00:21

洗冷氣變相親 女客傳訊：師傅身高180我女兒應該喜歡

2019-07-23 10:46

影／男好市多亂停車被勸竟擋車 媽媽PO經過網友譙翻

2019-07-22 13:27

約學妹到家溫書嘿咻5次 高中男被告判緩刑

2019-07-23 09:37

李晶玉被報赴美產子詐健保 控刑事局洩露個資要求國賠

2019-07-22 17:12

台鐵板橋站撞1女 鐵路警臉書發文迎立委挨批不恰當

2019-07-22 14:43

老闆偷吃女會計200次自殺身亡 小三要賠元配60萬元

2019-07-22 16:10

車位上方掛了「一袋一袋」 他爆氣：別拿樟腦丸開玩笑

2019-07-22 12:59

女子按摩被性侵燒炭自殺 按摩師竟辯以為她會舒服

2019-07-22 22:15

東華大學女廁火警 濃煙密布無人受困

2019-07-22 12:34

台女內褲藏毒遭日本判7年 遣返回台兩度無罪

2019-07-22 13:58

偷拍男友睡臉傳訊「他的鳥很小」 法官判她要賠錢

2019-07-23 11:03

警開槍打死移工遭判刑 法官主張應合理使用槍械

2019-07-22 18:41

女子販賣海洛因毒品2次 法官以她是「小咖」減刑

2019-07-22 16:28

高雄5天3起警方盤查遭撞 資深警：危機意識不足

2019-07-22 19:15

新竹遊客錢包誤丟垃圾桶 池上警溽暑掩埋協尋無著

2019-07-22 17:59

男子路上撿到子彈 放在床頭櫃罰金8萬元

2019-07-22 19:12

臉書揚言捷運站殺人 警14小時逮放話少女

2019-07-22 16:04

白色轎車當街攔女童搭訕 警方將通知到案說明

2019-07-22 17:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top