偷拍男友睡臉傳訊「他的鳥很小」 法官判她要賠錢

2019-07-23 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



王姓女子和會計師男友交往時，在旅館拍下男友的睡臉，兩人分手後傳給另名女子，告知「他的鳥很小」等語，被男友一狀告上法院，求償130萬元。台北地方法院認為，王女將男友的睡臉傳給他人，確實侵犯隱私權，判王女應賠償1萬元，可上訴。

會計師男友提告主張，他和王女2017年交往時投宿某商旅，王女未經他的同意就用手機拍下他的睡臉和上半身的照片；兩人分手後，王女將照片傳給另名女子，侵害他的隱私權，還傳訊息「他喜歡用側面」、「喜歡摸我的奶」、「他的鳥很小」、「社會敗類沒兩樣」等語，另名女子便將照片搭配訊息文字散布於眾，要求王女賠償130萬元。

王女抗辯，她是為了表示她和男友間的關係，才會傳照片給別人，且照片中男友的五官並非清晰，縱然侵害隱私權，影響也不大；她向另名女子傳的訊息，是有關她和男友間的性愛私密內容，是表達她的親身見聞，並非散布於眾。

法官認為，勘驗相關照片，是男友熟睡的側臉，臉型側面輪廓、五官線條都足以辨識是男友，且旅館出租給男友使用時，客觀上屬於住宅性質，難有在房間內的睡眠屬於私密活動，王女未經男友同意拍下睡臉再傳給另名女子看，已經侵害隱私權，判王女應賠償1萬元給男友。