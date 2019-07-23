亂倒廢棄物遇稽查塞紅包 女辯：體恤他們辛苦

2019-07-23 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民陳姓男子向林男承租太平區兩筆土地，涉嫌將廢水管、廢木材、水泥塊等營建廢棄物掩埋在該土地，台中市環保局稽查員前往稽查，果發現大量廢棄物，陳男的妻子林女涉嫌在公務車內放入裝有1萬2000元的紅包，請稽查員高抬貴手，台中地檢署今天依貪污罪嫌起訴林女。

林女（46歲）坦承打開公務車駕駛座車門，將紅包放在方向盤旁邊，包紅包希望稽查人員罰輕一點，但她否認行賄，辯稱她沒有想要行賄，辯稱給錢是體恤稽查人員的辛苦。

起訴書指出，林女的丈夫陳男於2017年12月8日，向不知情的林男承租台中市太平區的兩筆土地，租賃期間自2017年12月20日至2019年12月20日止。

陳男未依廢棄物清理法規定領有清除、許可文件，卻將廢水管、塑膠袋、碎馬桶、麻布袋、廢木材、大理石塊、水泥塊、鐵管、鋼筋等營建廢棄物掩埋在承租的土地上。

台中市環保局接獲檢舉，袁姓、王姓、吳姓稽查員於2017年12月28日前往稽查，發現土地有異常，次日進行開挖作業，要求陳男以挖土機開挖9處，果真發有大量營建廢棄物，當場告知陳男違反規定，並製作稽查紀錄表。

陳男的妻子林女即以「看能不能不要這樣」，要求稽查員通融，再走到公務車打開車門，將內有1萬2000元的紅包放在駕駛座方向盤左下方置物區。