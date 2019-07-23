「心情不好」裸體男上街亂砍 殺人未遂判11年10月

2019-07-23 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



林姓男子去年5月與父親爭吵，他先將身上的衣服脫光光，再拿刀追砍父親。林父逃跑，林衝進羅東一家網咖，朝蔡姓女店員猛砍，店內一名顧客及一名路人將林壓制在地，兩人也負傷。宜蘭地院依殺人未遂罪判林12年徒刑，傷害罪部分則處4月得易科罰金之刑。高等法院今就殺人未遂罪部分改判為11年10月，其餘部分駁回。

林(27歲)有妨害公務、妨害兵役治罪條例等前科。去年5月2日晚間8點多，林先與父親口角，暴怒下脫衣，再到廚房拿刀欲砍殺父親；林父奪門而出，林找不到父親，氣得找路邊的網咖女員工出氣。蔡姓女員工雙手、頭部有多處刀傷，手指肌腱還斷裂。陳姓顧客因以左手阻擋，左手也有骨折、肌腱斷裂等傷害；陳姓路人的頭皮也有撕裂傷。林被捕時坦承揮刀，但堅稱是因情緒失控，沒有殺人犯意。

警察詢問林為何要砍殺蔡姓女員工？他回答「心情不好」，還說「我就是要致她於死，所以我亂砍，砍幾刀我不知道。」後來見人就殺。

辯護律師表示，從林脫光衣服的表現、曾有精神科就診紀錄來看，林當時有精神障礙導致辨識行為能力下降的狀況，應該不罰或減刑。不過宜蘭地院認為林沒有身心障礙證明，裸身的行為雖怪異，但他警詢時應答正常，羅東聖母醫院也鑑定無任何證據佐證林辨識能力下降，沒有減刑餘地。

宜院衡量林因長期心情低落、生活中挫折感大、低自尊、易怒，拿菜刀凶殘攻擊素不相識的3個人，依殺人未遂罪判12年徒刑，傷害罪部分判4月徒刑，得易科罰金。