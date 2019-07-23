親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

「十秒被濃煙吞噬」 京都動畫火災倖存者：夥伴回不來了

日本傳統曾驚動聯合國 林志玲婚後一件事讓日人好羨慕

「心情不好」裸體男上街亂砍 殺人未遂判11年10月

2019-07-23 10:14聯合報 記者王宏舜╱即時報導

林姓男子去年5月與父親爭吵，他先將身上的衣服脫光光，再拿刀追砍父親。林父逃跑，林衝進羅東一家網咖，朝蔡姓女店員猛砍，店內一名顧客及一名路人將林壓制在地，兩人也負傷。宜蘭地院依殺人未遂罪判林12年徒刑，傷害罪部分則處4月得易科罰金之刑。高等法院今就殺人未遂罪部分改判為11年10月，其餘部分駁回。

林(27歲)有妨害公務、妨害兵役治罪條例等前科。去年5月2日晚間8點多，林先與父親口角，暴怒下脫衣，再到廚房拿刀欲砍殺父親；林父奪門而出，林找不到父親，氣得找路邊的網咖女員工出氣。蔡姓女員工雙手、頭部有多處刀傷，手指肌腱還斷裂。陳姓顧客因以左手阻擋，左手也有骨折、肌腱斷裂等傷害；陳姓路人的頭皮也有撕裂傷。林被捕時坦承揮刀，但堅稱是因情緒失控，沒有殺人犯意。

警察詢問林為何要砍殺蔡姓女員工？他回答「心情不好」，還說「我就是要致她於死，所以我亂砍，砍幾刀我不知道。」後來見人就殺。

辯護律師表示，從林脫光衣服的表現、曾有精神科就診紀錄來看，林當時有精神障礙導致辨識行為能力下降的狀況，應該不罰或減刑。不過宜蘭地院認為林沒有身心障礙證明，裸身的行為雖怪異，但他警詢時應答正常，羅東聖母醫院也鑑定無任何證據佐證林辨識能力下降，沒有減刑餘地。

宜院衡量林因長期心情低落、生活中挫折感大、低自尊、易怒，拿菜刀凶殘攻擊素不相識的3個人，依殺人未遂罪判12年徒刑，傷害罪部分判4月徒刑，得易科罰金。

高院就殺人未遂罪部分，今改判為11年10月徒刑，傷害罪部分維持4月徒刑，得易科罰金。因林的羈押期限將屆，檢察官認為林涉犯殺人重罪，逃亡的可能性很高，又砍殺多人，應繼續羈押；林則表示「沒有意見」，並說有持續看精神科醫師、服藥。

林姓男子去年5月與父親爭吵，他先將身上的衣服脫光光，再拿刀追砍父親，林父奪門而出...
林姓男子去年5月與父親爭吵，他先將身上的衣服脫光光，再拿刀追砍父親，林父奪門而出，他見人就砍。高等法院依殺人未遂罪判林11年10月徒刑，傷害罪部分維持一審4月得易科罰金之刑。圖／聯合影音網
分享

殺人傷害罪
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

國小男師出軌女同事 通訊對話及行車記錄器露饀

2019-07-23 07:45

亂倒廢棄物遇稽查塞紅包 女辯：體恤他們辛苦

2019-07-23 10:17

約學妹到家溫書嘿咻5次 高中男被告判緩刑

2019-07-23 09:37

誰破壞司法信譽？ 史上最大規模問卷揪假律師、黃牛

2019-07-22 23:58

日拒供卷證 運毒婦無罪

2019-07-23 00:40

警12秒9槍擊斃移工 判過失致死

2019-07-23 00:36

轉傳假消息詆毀總統 「辣媽」送裁處

2019-07-22 23:59

男子路上撿到子彈 放在床頭櫃罰金8萬元

2019-07-22 19:12

中市議員王朝坤被控賄選 法官以那時尚未參選判無罪

2019-07-22 18:04

河川巡防隊「穿得像警察」 遭遊民打到骨折

2019-07-22 18:03

欠繳綜合所得稅隱匿財產 男子被台南分署聲請管收獲准

2019-07-22 17:20

LINE轉傳假消息詆毀蔡英文 75歲「辣媽」被法辦

2019-07-22 16:52

女子販賣海洛因毒品2次 法官以她是「小咖」減刑

2019-07-22 16:28

老闆偷吃女會計200次自殺身亡 小三要賠元配60萬元

2019-07-22 16:10

精緻偵查？前檢察官：警界專案績效是最大敵人

2019-07-22 15:34

員警巡邏撞傷騎士遭求償近600萬 法院判賠43萬

2019-07-22 15:18

逃逸移工當保母 搖晃害死7月娃判7年半

2019-07-22 15:11

兒子狀告病逝父2名女友阻就醫 女兒反挺「阿姨」

2019-07-22 14:32

執行署拍賣豐原區兇宅 1、2樓建物第3拍底價425萬

2019-07-22 14:29

台女內褲藏毒遭日本判7年 遣返回台兩度無罪

2019-07-22 13:58

傳播經紀人找不到小姐？ 挨打破財又連累友人

2019-07-22 13:07

富驛酒店經營權糾紛 前董座侯尊中獲不起訴

2019-07-22 13:04

炒作唐鋒賺6億 前董事長周武賢判7年獲假釋

2019-07-22 11:52

看診遭拒怒嗆「智齒之神」讓你上新聞 男病患遭起訴

2019-07-22 11:51

女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查

2019-07-22 11:48

酒駕接電話恍神翻車 男墜5公尺深麻園頭溪還好命大

2019-07-22 11:32

撞警車、路人險拖行警察判無罪？最高法院撤銷判決

2019-07-22 11:15

媳婦詐公司款項4867萬公公報警 她被判1年10月

2019-07-22 11:03

冒牌律師、司法黃牛橫行 雲嘉南高最多

2019-07-22 10:59

人父將4月大女兒丟老婆家樓下 躲在旁邊看不算遺棄

2019-07-22 10:11

老司機6度酒駕呼氣值1.01 法院判他7月刑

2019-07-22 10:10

教你懂法拍 執行署台南分署辦研習營開放報名

2019-07-22 08:57

台南男無照騎機車拒檢 逆向逃竄衝撞警員被判刑8月

2019-07-22 08:46

調查局說明懲處顏正義轉傳蘇揆影片案

2019-07-17 20:17
看更多

熱門文章

板橋站發生普悠瑪死傷事故 現場封鎖3股道

2019-07-22 13:25

台鐵板橋站1女子落軌被撞死 封鎖3股鐵道調查

2019-07-22 13:42

媽媽賣房偷渡來台只為尋失蹤愛女 抱骨灰回鄉也甘願

2019-07-22 20:17

女子酒駕衝撞人群為何不開槍？資深警官點出關鍵原因

2019-07-22 11:31

牧場71歲老員工掉入粉碎機亡！高大成：最痛的死法之一

2019-07-22 12:45

開9槍打死移工 執法警遭判8個月緩刑3年

2019-07-22 17:27

板橋車站普悠瑪事故 目擊民眾：列車進站時她跳下月台

2019-07-22 15:17

大人抓女童在北捷垃圾桶上便溺 網驚：長大不會有陰影嗎？

2019-07-22 11:14

台鐵板橋站女子被撞不治 警：跳軌有留紙條

2019-07-22 18:23

「台灣野人」闖空門還泡麵玩iPad 警不敢大意全力追緝

2019-07-22 13:33

男子深澳漁港採海膽開心大豐收 海巡：你違法了

2019-07-22 11:13

妻帶兒出門夫卻驚見床上有小孩 網直呼「真的被嚇死」

2019-07-22 21:15

涉嫌散播台南淹水假消息 男子到案辯：沒標註日期

2019-07-22 12:38

國小男師出軌女同事 通訊對話及行車記錄器露饀

2019-07-23 07:45

台北101工人吊掛換燈 凌晨6樓摔落頭破身亡

2019-07-23 08:11

獨／大雅酒駕女衝撞人群 事前還恐嚇「不讓你家好過」

2019-07-22 15:13

女臉書稱將在捷運內湖站出口殺人 捷警隊：已加強維安

2019-07-22 12:08

台鐵板橋車站傳意外 女子跌落月台遭普悠瑪撞上

2019-07-22 14:08

100元滿滿蛤蠣竟藏有玄機 網友直呼「被陰了！」

2019-07-22 18:10

影／與女友吵架一路掃射空氣槍 路人無辜彈卡太陽穴

2019-07-22 23:26

兒子狀告病逝父2名女友阻就醫 女兒反挺「阿姨」

2019-07-22 14:32

LINE轉傳假消息詆毀蔡英文 75歲「辣媽」被法辦

2019-07-22 16:52

影／深夜飆車？BMW敞篷車撞成廢鐵 3人輕傷

2019-07-22 14:09

員警巡邏撞傷騎士遭求償近600萬 法院判賠43萬

2019-07-22 15:18

BMW撞一團 居民：當時10餘輛名車馬路競速

2019-07-23 00:21

影／男好市多亂停車被勸竟擋車 媽媽PO經過網友譙翻

2019-07-22 13:27

看診遭拒怒嗆「智齒之神」讓你上新聞 男病患遭起訴

2019-07-22 11:51

李晶玉被報赴美產子詐健保 控刑事局洩露個資要求國賠

2019-07-22 17:12

台鐵板橋站撞1女 鐵路警臉書發文迎立委挨批不恰當

2019-07-22 14:43

老闆偷吃女會計200次自殺身亡 小三要賠元配60萬元

2019-07-22 16:10

女子按摩被性侵燒炭自殺 按摩師竟辯以為她會舒服

2019-07-22 22:15

車位上方掛了「一袋一袋」 他爆氣：別拿樟腦丸開玩笑

2019-07-22 12:59

東華大學女廁火警 濃煙密布無人受困

2019-07-22 12:34

無照駕駛心虛 男子開奧迪A4衝撞警車逃逸

2019-07-22 10:59

台女內褲藏毒遭日本判7年 遣返回台兩度無罪

2019-07-22 13:58

冒牌律師、司法黃牛橫行 雲嘉南高最多

2019-07-22 10:59

警開槍打死移工遭判刑 法官主張應合理使用槍械

2019-07-22 18:41

女子販賣海洛因毒品2次 法官以她是「小咖」減刑

2019-07-22 16:28

約學妹到家溫書嘿咻5次 高中男被告判緩刑

2019-07-23 09:37

新竹遊客錢包誤丟垃圾桶 池上警溽暑掩埋協尋無著

2019-07-22 17:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top