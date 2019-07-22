誰破壞司法信譽？ 史上最大規模問卷揪假律師、黃牛

2019-07-22 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



補教名師張簡復中利用在高雄市某議員服務處提供法律諮詢的機會，承攬訴訟，事後被發現無律師資格，嘉義地檢署依詐欺取財罪起訴，嘉義地院判張簡五月得易科罰金之刑。司法院指出，去年大規模調查，發現45件冒牌律師、司法黃牛案，多發生在南部縣市，其中13件事證明確，移請檢方偵辦。

司法信任度長期在低檔徘徊，除了司法改革外，司法院也欲釐清是否有外部因素影響司法信譽。去年開始，司法院除了對各法院內的書記官做問卷調查，也隨機詢問民眾與律師，共做了三千餘份問卷，發現有不具律師身分者違法招攬訴訟的情事，以雲林、嘉義、台南和高雄等地最多。

2013年高院台中分院法官胡景彬捲入收賄、婚外情醜聞，但此後就未再傳出法官涉貪案件；台南地院一名法官溜班釣魚、種水果，南院自清，司法院人事審議委員會23日也將審議懲處。

司法院政風室表示，要釐清民眾對法官的刻板印象，必須有實際作為，查清「到底是誰破壞司法信譽？」，去年專案執行下來，發現疑似不法執行律師職務牟利或詐騙的案件不少，其中13件有證據明確。

目前讀博士班的張簡復中數度犯律師法案件。張簡2015年間在市議員服務處提供免費法律諮詢，遇上民眾詢問離婚、未成年子女權利義務行使負擔等問題，卻佯稱是律師，還給名片，收了5千元撰狀費用，另收5萬元報酬。嘉義地院認為張簡在補習班教授法學緒論、行政法等法律相關課程，對沒律師資格不能辦理訴訟營利的規定應知之甚詳，卻破壞國家設立律師專業證照公信力和國家司法秩序。