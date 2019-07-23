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日拒供卷證 運毒婦無罪

2019-07-23 00:40聯合報 記者林伯驊／高雄報導

蔡姓婦人走私毒品到日本被查獲，服刑後假釋返台受審，因日方不願提供卷證資料，一、二...
蔡姓婦人走私毒品到日本被查獲，服刑後假釋返台受審，因日方不願提供卷證資料，一、二審法院都判蔡婦無罪。 圖／聯合報系資料照片
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蔡姓婦人走私毒品到日本被查獲，服刑數年後假釋返台，我國檢方依運輸毒品等罪嫌起訴，蔡婦也認罪，但因日方以台日沒有司法互助也無邦交為由，不願提供卷證資料，一、二審法院都判蔡婦無罪，但仍可上訴。

檢方指控，六十七歲蔡姓婦人二○一○年間由綽號「阿億」及「陳大哥」毒梟安排，將四百多公克安非他命貼身綁在內褲裡，於五月二日在日本關西機場入境時遭海關查獲。蔡婦經判刑七年、併科兩百萬日幣罰金入監。二○一六年她假釋後遣返台灣，檢方依犯運輸二級毒品、私運管制物品出口罪嫌起訴她。

高雄地院審理時，蔡婦認罪。雄院透過外交部囑託台北駐大阪經濟文化辦事處、日本台灣交流協會協助調取本案卷證時，日方以「台日無邦交，也沒締結司法合作協議」回絕。檢方請刑事局尋求國際刑警組織求助也碰壁。

雄院認為，日本法院判決書僅能確認是外國法官依卷證所做的判斷，無法據此定罪，因缺乏其他證據，判蔡婦無罪。

檢方上訴二審後，高雄高分院再依我國「國際刑事司法互助法」規定，轉請外交部向日本提出司法互助請求，不過駐日代表處回函表示，日方仍答覆「涉及司法互助，歉難配合辦理」。因此二審合議庭認定事證不足，駁回檢方上訴，維持無罪判決。

毒品外交部假釋
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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