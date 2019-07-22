改裝車擾人清夢 新店永和警聯合環保局強力取締

2019-07-22 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



改裝噪音車常引起環境噪音擾人清夢、造成民眾困擾，為維護新北市民寧靜的生活環境，新北市警方近日大執法，由新店、永和警分局會同環保局，於重點路設置攔檢盤查點，共同實施「環警聯合稽查暨防制危險駕車勤務」，期能還給住戶安寧的居住環境。

適逢暑假期間，青少年易結伴夜遊，為防制青少年危險駕車、遏止民眾酒後駕車，新北警方與新北市政府環保局、臺北區監理站等單位，以不定時、不定點之路檢方式執行聯合稽查，除結合防制危險駕車、取締酒後駕車等勤務外，特別加強改裝排氣管汽機車的稽查取締。

統計攔查成果，永和警方3天內攔查325輛汽機車，並由環保局人員製單通報30件違規改裝車輛，並針對改裝車燈、排氣管未裝置防燙蓋、無照駕駛等違規行為，分別依道路交通管理處罰條例第16條、18條予以告發15件；新店警方則於19日上午4時至6時，於北宜公路攔查72輛汽機車，並由環保局人員製單通報18件違規改裝車輛。