中市議員王朝坤被控賄選 法官以那時尚未參選判無罪

2019-07-22 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



無黨籍的台中市議員參選人王朝坤，去年4月間致贈選民價值360元的「好米伴名醬」禮盒，被中檢依違反選罷法起訴，台中地院以禮盒不是王朝坤買的，並強調王朝坤豈會於選舉投票日前7個月前，競選對手仍屬未定之際即開始行賄？檢察官未舉 證王朝坤已公開宣示參選，且有任何實際的競選活動，今天判決王朝坤無罪。

台中市議員參選人王朝坤，被檢舉於去年4月間與雷水木涉嫌致贈選民價值新台幣360元的「好米伴名醬」禮盒，台中地檢署依違反選罷法起訴王男、雷男。

當時，王朝坤透過姪子表示，去年3月前個人根本未表達參選意願，何來賄選之說，醬油及米禮盒，是友人的個人答謝客戶所為，未料四月份之後，當他表明要參選市議員後，就被指為有賄賂，完全是政治的抹黑。

台中地院查出，民進黨黨內有關台中市第4選區市議員電話民調初選，於去年4月17日始公布初選結果，則於民進黨、甚或其他黨派提名人選尚未定之際，王朝坤倘有賄選犯意，豈會於選舉投票日前7個月以上的時間，競選對手仍屬未定之際即開始行賄？