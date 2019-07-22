河川巡防隊「穿得像警察」 遭遊民打到骨折

2019-07-22 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



台北市工務局河川水利工程處孫姓駐衛警身兼河川巡防隊工作，前年9月他在內湖區基隆河右岸巡邏時，遭遊民劉勝宏攻擊，肱骨幹、鎖骨、腓骨、肋骨骨折，孫騎公務機車逃離，但因體力不支而倒地，路人協助送醫。士林地院依傷害罪判劉10月徒刑，劉則稱孫「騎的機車跟警車外觀上有95%一樣」，但他認為是「外包的」；高等法院駁回檢方上訴定讞。

劉勝宏平日就住在成美橋下，民事部分，士院判他須賠償孫285萬餘元。

2017年9月21日早上，孫穿著印有「台北市政府」、「河川巡防隊」字樣的背心，騎乘車身噴有「台北市政府河川巡防隊」字樣的巡邏公務機車巡邏，劉勝宏卻拿木棍攻擊。

劉勝宏不否認有傷人，卻否認「妨害公務」，辯稱「他不是在執行公務」。劉說，孫自稱是警察，機車看起來就像警用機車，但他是個公務員。

水利法、台北市政府河川巡防實施要點明定主管機關得於水道防護範圍內，執行警察職權、河川巡防隊於水道防護範圍內，負責河川巡防及違法危害河防安全事件取締。

孫表示，當時穿著執行公務的背心，背心背面印有「台北市政府」字樣，右胸前印有「河川巡防隊」、左胸前有水利處徽章，騎乘的機車是公務車，車尾有藍、紅警示燈。

高院認定劉犯妨害公務罪、傷害罪，雖然告訴代理人請以重傷害論處，但刑法重傷害定義為「毀敗或嚴重減損一肢以上機能之重傷害，係指一肢或一肢以上之機能完全喪失，或雖未喪失，但已有嚴重減損之情形，而其情形，並不以驗斷時之狀況如何為標準，如經過相當之診治，而能回復原狀，或雖不能回復原狀而只減衰，但未達嚴重減損其機能之程度者，仍不得謂為該款之重傷」，被害人目前左手腕、手指因橈神經受損而完全麻痺，但只減損左手腕及手指機能，未達重傷害程度。