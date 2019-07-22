清涼私密照外流 女控通訊行搞鬼不起訴

2019-07-22 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名王姓女子去年2月10日將手機拿到通訊行修理，隔天竟有人傳她的清涼私密照給她，且傳訊的人還說有整套照片，讓她懷疑是通訊行搞鬼，提出妨害電腦使用和恐嚇告訴，但新北地檢署調查後，認為證據不足，全案今天偵結不起訴。

林女指通訊行的陳姓負責人以叫貨為由將她的手機留下，然後不詳方式複製她手機的清涼私密照，另控林姓男子用臉書傳照片給她，並稱有整套照片，讓她心生畏懼，認為2人已經觸法；偵訊時，陳、林2人均否認犯行。

陳姓負責人表示，王女送修的手機螢幕完全故障，根本無法瀏覽內容，而且留下手機之前，有把SIM卡跟記憶卡交還對方自行保管，對照片外流一事並不知情；林姓男子則稱忘記照片來源，傳簡訊給對方是善意提醒，也沒有說威脅的話，不知道為什麼會被告。

檢方調查，通訊行的維修單確實註明「看不到，無法檢測」，行員也證稱收取手機後，確實將SIM卡和記憶卡還給王女，手機也鎖在櫃子，沒有交給其他人。此外，手機是2月12日才修好，林男是2月11日傳送照片，加上鑑識技術也查不出檔案存取紀錄，難認照片是在通訊行保管期間外流。