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暴雨炸襲台北市大安區 超過10餘處積淹水

LINE轉傳假消息詆毀蔡英文 75歲「辣媽」被法辦

2019-07-22 16:52聯合報 記者林昭彰╱即時報導

針對新北市日前有人在LINE群組「蘆洲雲林同鄉會」轉傳假消息，指控總統蔡英文海地45億元，蘆洲警分局偵查隊長古新民說，警方於19日接獲報案，查出轉傳消息的群組成員「辣媽」是75歲趙姓婦人，已依違反社維法移送簡易法庭裁處。

此事是因為共有102人的「蘆洲雲林同鄉會」群組，日前出現暱稱「辣媽」的成員貼出假消息，內容指稱「偉大的蔡英文到海地不到4小時就送了45億，高雄滅登革熱要5千萬才給2千多萬！什麼蔡政府」。

事後有人提醒「辣媽」這是假消息，但是她並未依照建議回收，於是另有人向民進黨籍蘆洲區中華里長蔡宜峰投訴，蔡宜峰找行政院政務顧問王崇欽商議，2人決定報警處理，遏阻假消息不斷流傳，破壞社會秩序。

總統蔡英文日前在友邦聖露西亞被媒體問到這則假消息，還曾澄清說明海地是商業性質較重的貸款，高雄的登革熱防治經費，核定5千萬元就是5千萬元，沒有變成2千萬元的事，這些假消息是有人刻意操弄，所以已經報警。

警方19日受理後，從群組成員之間打聽到「辣媽」的身分，20日通知她到案說明，老婦人聲稱只是轉傳別人貼給她的訊息，貼出之後未再關注其他成員的反應或留言，因此沒有回收。

警方偵詢後將老婦人依照違反社會秩序維護法第63條第5款，散佈謠言，足以影響公共之安寧。移送新北地方法院三重簡易庭裁處，依法將可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

「辣媽」在群組轉傳假消息。記者林昭彰／翻攝
「辣媽」在群組轉傳假消息。記者林昭彰／翻攝
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有人提醒「辣媽」勿傳未經查證的假消息，並建議她回收。記者林昭彰／翻攝
有人提醒「辣媽」勿傳未經查證的假消息，並建議她回收。記者林昭彰／翻攝
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蔡英文海地
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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