驚爆國安人員陪同總統出訪走私菸 調查局偵辦中

2019-07-22 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



立委黃國昌今爆料國安局官員利用陪同總統蔡英文出訪的專機，先透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸品，金額高達645萬元，並在今透過國賓特殊通關禮遇夾帶入境。法務部調查局下午證實，經濟犯罪防制處接獲線報後已分案，全案發交新北市調查處偵辦中。

關務署表示，本次蔡總統出訪，有隨行人員走私高達新臺幣600餘萬之菸品，海關及調查局已事先掌握相關情資，查得案貨香菸存放於華膳空廚，並未提領出境，為監控貨物的移動，海關及調查局組成聯合查緝小組。

黃國昌今天以「小英總統拚外交、國安局竟藉機走私牟利！」為題在臉書貼文表示，蔡英文總統結束12天的「自由民主永續之旅」，出訪加勒比海友邦拚外交，讓世界看見台灣，展現台灣精神，十分辛勞，成果顯著。

他的貼文追一步表示：然而，讓人痛心的是，我們的國安局官員竟然利用陪同總統出訪的專機，先透過華航高層在系統後台預訂金額高達645萬元的9200條免稅菸品，並在今天透過國賓特殊通關禮遇，夾帶入境。

貼文說：堂堂國安局，國家安全不努力，走私菸品牟利衝第一。令人痛心疾首！貼文要求國安局局長給全體國人一個交代；參與其中的華航高層，也應一併依法究辦。

關務署則表示，本次蔡總統出訪，有隨行人員走私高達新臺幣600餘萬之菸品，海關及調查局已事先掌握相關情資，查得案貨香菸存放於華膳空廚，並未提領出境，為監控貨物的移動，海關及調查局組成聯合查緝小組。

今12時35分飛機落地前，12時20分有5輛接機貨車陸續裝載案貨，嗣後並跟隨總統車隊由國賓通道離開機坪，13時25分聯合查緝小組於國賓通道攔截相關車輛5部直接押至臺北關私貨倉庫。