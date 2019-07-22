菲籍女新電動車被偷 楊梅警忍高溫埋伏逮賊追回車

2019-07-22 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市一名菲律賓籍女移工21日一早哭哭啼啼向警方報案，她辛苦存2萬元買的代步工具電動車遭竊，楊梅警分局楊梅派出所調閱案發地點附近數支監視器，發現竊嫌一路牽著電動車往市區反方向走，警方掌握嫌疑人的特徵，昨天深夜在某間資源回收場的大門前守株待兔，終於等到一名年輕男子出現靠近電動車，員警上前盤查確認是竊嫌，今天把男子依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方今天通知失主領車，菲律賓籍移工不相信愛車這麼快找回來，半信半疑到派出所，等眼前出現她辛苦存錢買來的電動車，哭著點頭認車，表示因為真的沒想到警方這麼快就找到車，喜極而泣。

警方表示，楊梅地區工業區眾多，外籍移工大多以電動自行車代步或出遊，是他們重要的代步工具，因為代步習慣了，車丟了很不方便，不論工作上或生活上各方面都是很大的困擾。但是電動自行車不像汽、機車由掛車牌且輕巧容易搬動，容易成為竊賊鎖定的偷竊目標。

楊梅派出所長林祺笙受理這件外籍移工電動車在火車站前遭竊案，感同身受「沒車就等於沒有腳」的不便，責成同仁調閱周遭監視器釐清，員警立刻積極偵辦本案，希望能為這名辛苦來台工作的菲籍移工朋友找回愛車。