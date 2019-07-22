老闆偷吃女會計200次自殺身亡 小三要賠元配60萬元

2019-07-22 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



某資訊公司前負責人辛姓男子與林姓女職員發生婚外情，兩人性行為約200次，被羅姓元配提告妨害家庭，辛去年底自殺身亡，而林女被判刑4月，得易科罰金；民事部分，羅女、6名子女均向林女求償，台北地方法院判林女應賠償羅女60萬元，仍可上訴。

辛姓男子是人臉辦識系統、文件掃描數位化的權威，他生前與林姓女員工搞外遇，兩人自2014年至2017年共發生約200次性行為，此外，林女向媒體爆料自己不滿被辛欺騙，2017年1月主動向羅女坦承「我是小三」並離職，另檢舉公司涉浮報請款單、藏匿公文等弊端。

林女事後遭羅女控告妨害家庭。辛、林女兩人均坦承犯行，台北地檢署依相姦罪起訴林女，但辛去年底已自殺身亡，依法不起訴。法院最後判林女4月徒刑，得易科罰金。

民事部分，羅女提告主張，她和辛結婚多年，育有6名子女，而林女2013年到公司應徵負責會計出納等工作，而林女2014年12月至2017年1月10日，多次在汽車旅館、租屋處發生性行為，嚴重破壞她的婚姻，請求林女賠償200萬元。

另外，6名子女因爲林女惡意介入家庭，辛長期夜不歸宿，甚至和林女同居，導致子女被迫面對家庭破碎的狀況，辛事後也因為林女爆料行為自殺，子女和父親天人永隔，無法健康成長獲得父愛，要求林女賠償400萬元。

林女抗辯指出，她與辛發生婚外情並沒有侵害6名子女的權利，而她沒有任何不倫影片檔案，無法要脅逼迫辛要讓她成為正宮，不足以導致辛自殺，認為子女請求賠償無理由。

法官認為，林女確實侵害羅女的權益，判賠60萬元；但子女和父親之間本於血緣關係，客觀上不必然受到父母感情因素或是父親和林女關係而有所影響，加上辛的遺書內容是指遭人陷害、落入騙局等表示不甘心，另對家人表示歉意和懊悔，強調自己並沒有違法，內容無法認定6名子女權益受損，因此駁回子女的請求。

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