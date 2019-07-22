員警巡邏撞傷騎士遭求償近600萬 法院判賠43萬

2019-07-22 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



時任桃園龍潭警分局趙姓警員2016年8月15日，為取締騎車未戴安全帽的民眾就貿然回轉，不慎撞傷同向的張姓騎士害他鎖骨粉碎性骨折，趙一審被依業務過失傷害判刑4月，上訴二審獲改判2個月，但民事部分張求償592萬元，法院審理後判趙得賠償對方42萬9330元。

檢方調查，趙擔任龍潭分局聖亭派出所警員，當晚7點多沿聖亭路騎警用機車巡邏，見對向車道有民眾未戴安全帽，就貿然回轉，撞上騎在同向內側車內的張男，2人均受傷倒地，張則鎖骨粉碎性骨折，刑事部分桃園地院一審各依業務過失傷害、過失傷害，判處趙、張4個月、2個月。

趙員不服上訴，台灣高等法院審酌趙身為警職，當時為了抓騎機車未戴安全帽民眾，雖非緊急任務且未開燈、鳴笛警示，但其動機仍因作為量刑減輕因子，認為一審量刑過重，撤銷改判他2個月，得易科罰金6萬元。

民事部分，張男依醫療費、工作損失，勞動力損失，以及200萬元精神撫慰金等，一共向趙求償592萬多元。