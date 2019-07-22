逃逸移工當保母 搖晃害死7月娃判7年半

2019-07-22 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



印尼籍的逃逸移工「莎莉」受同鄉託付照顧7個月大的男嬰，因為忍受不了哭鬧聲就抱著男嬰猛力搖晃，害對方腦部嚴重受創死亡，今天被新北地院依傷害致死罪判刑7年6月，執行完畢或赦免後驅逐出境。

判決指出，男嬰的父母也是移工，去年12月2日以1個月1萬4000元代價將男嬰託給「莎莉」照顧，未料她會情緒失控動手，9日在見到男嬰時，人已經奄奄一息，雖緊急搶救仍不治。

「莎莉」照顧男嬰時間僅一個禮拜，期間因為男嬰哭鬧不止而情緒失控，曾雙手抱住對方腋下，前後搖晃，自言自語說「這個嬰兒為什麼這樣子一直哭」等語，導致對方有創傷性腦損傷、硬膜下出血和腦腫脹等情，最後因中樞神經衰竭死亡。

審理時，「莎莉」的室友證稱她曾2度搖晃男嬰，當時有勸她如果沒辦法照顧，就把男嬰還給媽媽，不要這樣搖嬰兒。對於指控，「莎莉」也坦承不諱，供稱自己也有小孩，有照顧經驗，知道小孩在還不能完全站立的情況下，搖晃小孩時需要護住頭部，最後被認定涉犯傷害兒童因而致兒童於死罪。