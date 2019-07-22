親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

精緻偵查？前檢察官：警界的專案績效是最大敵人

港媒：警方鎖定700餘示威者 部分已逃到海外

逃逸移工當保母 搖晃害死7月娃判7年半

2019-07-22 15:11聯合報 記者陳俊智╱即時報導

印尼籍的逃逸移工「莎莉」受同鄉託付照顧7個月大的男嬰，因為忍受不了哭鬧聲就抱著男嬰猛力搖晃，害對方腦部嚴重受創死亡，今天被新北地院依傷害致死罪判刑7年6月，執行完畢或赦免後驅逐出境。

判決指出，男嬰的父母也是移工，去年12月2日以1個月1萬4000元代價將男嬰託給「莎莉」照顧，未料她會情緒失控動手，9日在見到男嬰時，人已經奄奄一息，雖緊急搶救仍不治。

「莎莉」照顧男嬰時間僅一個禮拜，期間因為男嬰哭鬧不止而情緒失控，曾雙手抱住對方腋下，前後搖晃，自言自語說「這個嬰兒為什麼這樣子一直哭」等語，導致對方有創傷性腦損傷、硬膜下出血和腦腫脹等情，最後因中樞神經衰竭死亡。

審理時，「莎莉」的室友證稱她曾2度搖晃男嬰，當時有勸她如果沒辦法照顧，就把男嬰還給媽媽，不要這樣搖嬰兒。對於指控，「莎莉」也坦承不諱，供稱自己也有小孩，有照顧經驗，知道小孩在還不能完全站立的情況下，搖晃小孩時需要護住頭部，最後被認定涉犯傷害兒童因而致兒童於死罪。

法院調查，「莎莉」發現男嬰出現異常情況，有立即通知其父母，同時也有對男嬰急救和將人送醫，又考量她隻身從印尼來台工作，離鄉背井，無親友相慰，心理調整卻屬不易，審酌她沒有前科後量處其刑。全案可上訴。

印尼籍逃逸移工莎莉（中）因不耐男嬰哭鬧就抱著對方搖晃，導致對方腦部受損，送醫不治...
印尼籍逃逸移工莎莉（中）因不耐男嬰哭鬧就抱著對方搖晃，導致對方腦部受損，送醫不治。本報資料照片
分享

印尼嬰兒移工
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

精緻偵查？前檢察官：警界專案績效是最大敵人

2019-07-22 15:34

員警巡邏撞傷騎士遭求償近600萬 法院判賠43萬

2019-07-22 15:18

驚爆國安人員陪同總統出訪走私菸 調查局偵辦中

2019-07-22 16:30

老闆偷吃女會計200次自殺身亡 小三要賠元配60萬元

2019-07-22 16:10

兒子狀告病逝父2名女友阻就醫 女兒反挺「阿姨」

2019-07-22 14:32

執行署拍賣豐原區兇宅 1、2樓建物第3拍底價425萬

2019-07-22 14:29

台女內褲藏毒遭日本判7年 遣返回台兩度無罪

2019-07-22 13:58

傳播經紀人找不到小姐？ 挨打破財又連累友人

2019-07-22 13:07

富驛酒店經營權糾紛 前董座侯尊中獲不起訴

2019-07-22 13:04

炒作唐鋒賺6億 前董事長周武賢判7年獲假釋

2019-07-22 11:52

看診遭拒怒嗆「智齒之神」讓你上新聞 男病患遭起訴

2019-07-22 11:51

女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查

2019-07-22 11:48

酒駕接電話恍神翻車 男墜5公尺深麻園頭溪還好命大

2019-07-22 11:32

撞警車、路人險拖行警察判無罪？最高法院撤銷判決

2019-07-22 11:15

媳婦詐公司款項4867萬公公報警 她被判1年10月

2019-07-22 11:03

冒牌律師、司法黃牛橫行 雲嘉南高最多

2019-07-22 10:59

人父將4月大女兒丟老婆家樓下 躲在旁邊看不算遺棄

2019-07-22 10:11

老司機6度酒駕呼氣值1.01 法院判他7月刑

2019-07-22 10:10

教你懂法拍 執行署台南分署辦研習營開放報名

2019-07-22 08:57

台南男無照騎機車拒檢 逆向逃竄衝撞警員被判刑8月

2019-07-22 08:46

台南地院男法官被檢舉常溜班去釣魚 已送司法院審議

2019-07-21 23:36

網傳蘭嶼綠島出現假鈔 台東警方查證：假消息

2019-07-21 19:51

不在場卻被當現行犯 法官認高雄警違法逮捕

2019-07-21 19:17

劈腿男遭嗆「會給你紅」提告 法官告訴他真意

2019-07-21 18:41

男詐財誆任職鴻海 法官戳破「郭台銘不認識你？」

2019-07-21 16:47

70歲婦人討要生活費 法官認她早年離家未顧子駁回

2019-07-21 14:58

母趁兒熟睡燒炭共赴死 家暴殺人未遂被判2年7月刑

2019-07-21 13:53

酒駕新罰則上路罰則加重 南市酒駕案明顯減少

2019-07-21 13:17

男怨準時繳紅單還被2次處罰 新北裁決處解釋關鍵點

2019-07-21 12:42

「美國這樣會被開槍」留美生被這句激怒秒飆髒話吃官司

2019-07-21 12:24

調查局說明懲處顏正義轉傳蘇揆影片案

2019-07-17 20:17
看更多

熱門文章

影／飆速連環撞多輛車 駕駛下車還問「人撞死了沒？」

2019-07-21 17:30

板橋站發生普悠瑪死傷事故 現場封鎖3股道

2019-07-22 13:25

影／酒駕女2度360度迴轉衝撞人群 民嗆警：為何不開槍

2019-07-22 08:47

台鐵板橋站1女子落軌被撞死 封鎖3股鐵道調查

2019-07-22 13:42

熱議題／槍打不準、人壓不住 教官：警校訓練強度太低

2019-07-22 00:17

閃避毛小孩 拖板車自撞分隔島

2019-07-22 10:01

男詐財誆任職鴻海 法官戳破「郭台銘不認識你？」

2019-07-21 16:47

牧場71歲老員工掉入粉碎機亡！高大成：最痛的死法之一

2019-07-22 12:45

女子酒駕衝撞人群為何不開槍？資深警官點出關鍵原因

2019-07-22 11:31

「台灣野人」闖空門還泡麵玩iPad 警不敢大意全力追緝

2019-07-22 13:33

最新／國道3號土城交流道口火燒車 停外側路肩駕駛送醫

2019-07-22 08:09

男子深澳漁港採海膽開心大豐收 海巡：你違法了

2019-07-22 11:13

實況主「企鵝妹」遭噁男跟蹤 直奔派出所求助

2019-07-21 17:12

板橋車站普悠瑪事故 目擊民眾：列車進站時她跳下月台

2019-07-22 15:17

跑太慢遭困溪洲 夫妻烏來山上玩水險遇劫

2019-07-21 19:18

大人抓女童在北捷垃圾桶上便溺 網驚：長大不會有陰影嗎？

2019-07-22 11:14

女臉書稱將在捷運內湖站出口殺人 捷警隊：已加強維安

2019-07-22 12:08

台南地院男法官被檢舉常溜班去釣魚 已送司法院審議

2019-07-21 23:36

台鐵板橋車站傳意外 女子跌落月台遭普悠瑪撞上

2019-07-22 14:08

涉嫌散播台南淹水假消息 男子到案辯：沒標註日期

2019-07-22 12:38

不在場卻被當現行犯 法官認高雄警違法逮捕

2019-07-21 19:17

都繫安全帶…車撞國道護欄 2人被拋飛

2019-07-22 00:45

影／男好市多亂停車被勸竟擋車 媽媽PO經過網友譙翻

2019-07-22 13:27

國3大貨車變「火」車頭 車毀人平安

2019-07-22 08:45

看診遭拒怒嗆「智齒之神」讓你上新聞 男病患遭起訴

2019-07-22 11:51

熱議題／能閃就閃 警察不受訓怪象頻現

2019-07-22 00:27

車位上方掛了「一袋一袋」 他爆氣：別拿樟腦丸開玩笑

2019-07-22 12:59

熱議題／警務怎革新 鐵警殉職掀開壓力鍋

2019-07-22 00:12

熱議題／國外經驗…美警執法 65%案件靠徒手技

2019-07-22 00:47

東華大學女廁火警 濃煙密布無人受困

2019-07-22 12:34

影／深夜飆車？BMW敞篷車撞成廢鐵 3人輕傷

2019-07-22 14:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top