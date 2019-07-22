兒子狀告病逝父2名女友阻就醫 女兒反挺「阿姨」

2019-07-22 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市徐姓男子罹患肝癌死亡，徐的兒子指父親因賴姓、郭姓女友阻止，延誤就醫，控告2人過失致死罪。賴和郭否認阻止徐就醫，且徐的女兒說，是賴女告訴她父親長「不好的東西」，住院期間郭女和另一名阿姨24小時輪班照料，姊妹們則是白天輪班去看父親。檢方認定罪嫌不足，予以不起訴處分。

徐男兒子提告說，賴女和郭女都是父親的同居女友，2人明知父親2年前罹患肝腫瘤，但都以賴女開設的宮廟神明降旨，阻止父親前往醫院做切片檢查，延誤就醫，拖到去年10月初才知是肝癌末期，兩個月後病逝醫院。

賴女接受檢方偵訊時說，33歲開始跟徐同居10年，後來發現徐另交女友（非郭女），決定分手。徐後來還是會來找她聊天，因為鄰居也是徐的朋友，當聽說徐的肝長一顆東西，大家勸他去看醫師，他也去了，絕沒有要徐不要告訴家人。

賴女說，徐男生病後，他的一個女兒有來向神明請求漢方。乩童經神明附身給了藥方，她沒讀書，不知草藥會怎麼樣，所以隔天有去醫院看徐。

郭女則說，11、2年前跟徐交往至他死亡，但沒同居。交往期間，徐另跟莊女、李女同居。徐住院時，她有去醫院照顧他，沒有要徐不要告訴其他人病情。

徐男的女兒證稱，父親有多名女性友人，住院時郭女和另一名阿姨輪班照顧，會在醫院過夜。父親生病後，除了看西醫，也會想並用其他療法，並沒有不接受西醫治療，只是不聽醫師的話。

女兒還說，家人知道父親生病，但一開始不知道實際病情，直到賴女打電話告知，父親長不好的東西，怕會擴散，才知道那麼嚴重。父親昏倒、進出醫院好幾次，賴女並沒有隱瞞病情。