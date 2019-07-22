「台灣野人」闖空門還泡麵玩iPad 警不敢大意全力追緝

2019-07-22 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



慣竊林金寶因長年流竄山區、加上體力驚人，被稱為「台灣野人」，他在今年4月出獄後，涉嫌多次闖入恆春半島的民宿、工寮行竊，甚至還洗澡、吃飯、玩iPad，大膽行徑讓屋主氣得報警，目前已知至少有5戶受害，恆春警分局已組成專案小組全力查緝。

恆春分局證實，自今年7月以來已陸續接獲數起民眾報案，包括自家工寮、住宅都疑似有遭人入侵竊取食物及使用器物的痕跡，經警方查核後，發現該名嫌犯疑似林男，目前已由偵查隊隊長江啓超及各分駐派出所組成聯合專案小組積極追緝。

據了解，林男留光頭或平頭，體格精壯，體力極佳且警覺性高，時常打赤腳行走於偏僻處所，平時均以步行或自行車代步，遇有人車經過，他就會自動閃避，民眾如果發現有食物遭竊或有被闖入跡象，儘速報警。

根據遭竊的民宅監視器顯示，林男19日曾闖入一家民宅，不但進入屋內大剌剌地洗澡，還全裸煮泡麵、切菜、開抽油煙機；吃完麵還會洗碗，玩了一下屋主的iPad才離開，他待在屋裡近3小時。還有受害屋主說，竊賊闖入後到處翻動屋裡的食物，還使用電鍋煮東西吃，最後還偷走單車、相機才逃逸。