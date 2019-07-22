親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

不只進駐台中 海康威視「天網」早已籠罩台灣

美國恐中來真的！重啟當年讓蘇聯解體的「冷戰工具箱」

「台灣野人」闖空門還泡麵玩iPad 警不敢大意全力追緝

2019-07-22 13:33聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

慣竊林金寶因長年流竄山區、加上體力驚人，被稱為「台灣野人」，他在今年4月出獄後，涉嫌多次闖入恆春半島的民宿、工寮行竊，甚至還洗澡、吃飯、玩iPad，大膽行徑讓屋主氣得報警，目前已知至少有5戶受害，恆春警分局已組成專案小組全力查緝。

恆春分局證實，自今年7月以來已陸續接獲數起民眾報案，包括自家工寮、住宅都疑似有遭人入侵竊取食物及使用器物的痕跡，經警方查核後，發現該名嫌犯疑似林男，目前已由偵查隊隊長江啓超及各分駐派出所組成聯合專案小組積極追緝。

據了解，林男留光頭或平頭，體格精壯，體力極佳且警覺性高，時常打赤腳行走於偏僻處所，平時均以步行或自行車代步，遇有人車經過，他就會自動閃避，民眾如果發現有食物遭竊或有被闖入跡象，儘速報警。

根據遭竊的民宅監視器顯示，林男19日曾闖入一家民宅，不但進入屋內大剌剌地洗澡，還全裸煮泡麵、切菜、開抽油煙機；吃完麵還會洗碗，玩了一下屋主的iPad才離開，他待在屋裡近3小時。還有受害屋主說，竊賊闖入後到處翻動屋裡的食物，還使用電鍋煮東西吃，最後還偷走單車、相機才逃逸。

據了解，林金寶的家人在北部，但他長期在南部山區生活，10年前，他在恆春因竊盜案落網，被判刑5年多；2017年又因竊盜案在花蓮玉里落網，今年4月出獄，這次又再次出現在恆春半島，已讓警方神經緊張，絲毫不敢大意。

慣竊林金寶今年四月出獄後，再度出現在恆春半島。圖／翻攝畫面
慣竊林金寶今年四月出獄後，再度出現在恆春半島。圖／翻攝畫面
分享
慣竊林金寶涉嫌闖空門，還光著身子在屋主家裡泡麵。圖／翻攝畫面
慣竊林金寶涉嫌闖空門，還光著身子在屋主家裡泡麵。圖／翻攝畫面
分享

竊盜
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

影／男亂停車被勸阻竟翻臉擋車 媽媽PO經過網友譙翻

2019-07-22 13:27

牧場71歲老員工掉入粉碎機亡！高大成：最痛的死法之一

2019-07-22 12:45

工人墜入牧草攪拌機身亡 翁章梁：全力協助善後

2019-07-22 13:22

東華大學女廁火警 濃煙密布無人受困

2019-07-22 12:34

日籍老翁心情不美麗 騎車離家300公里想尋短！

2019-07-22 12:33

影／朝陽步道健行失足滑落山崖 導遊為救人跟著跌落

2019-07-22 12:33

2個月內被函送3次 男子照樣逍遙法外吃霸王餐

2019-07-22 11:38

男子深澳漁港採海膽開心大豐收 海巡：你違法了

2019-07-22 11:13

閃避毛小孩 拖板車自撞分隔島

2019-07-22 10:01

國3大貨車變「火」車頭 車毀人平安

2019-07-22 08:45

國3土城交流道口傳火燒車意外 駕駛一人送醫

2019-07-22 08:44

最新／國道3號土城交流道口火燒車 停外側路肩駕駛送醫

2019-07-22 08:09

都繫安全帶…車撞國道護欄 2人被拋飛

2019-07-22 00:45

北市聚眾鬥毆 上半年2天1起

2019-07-22 00:20

老翁散步太累坐路旁 暖警助尋回家路

2019-07-21 21:43

9旬老婦深夜淋雨散步 丈夫：再偷跑警察把妳抓去關

2019-07-21 20:27

跑太慢遭困溪洲 夫妻烏來山上玩水險遇劫

2019-07-21 19:18

六龜廟會演變拳擊賽 警方：掌握身分要求出面說明

2019-07-21 17:41

影／飆速連環撞多輛車 駕駛下車還問「人撞死了沒？」

2019-07-21 17:30

游泳池驚見7旬老翁沉進水底 送醫搶救恢復呼吸心跳

2019-07-21 17:29

影／花蓮翡翠谷溪水暴漲 受困4人平安救出

2019-07-21 15:30

梧棲塑膠回收工廠大火 消防人員搶救未延燒

2019-07-21 14:43

花蓮翡翠谷溪水暴漲 4人受困躲高處

2019-07-21 14:17

選舉有過節酒後突衝動 男持高球桿砸毀里長辦公室

2019-07-21 13:43

外籍漁工酒後口角 高雄街頭扭打2人頭破血流

2019-07-21 12:57

新竹16歲少女辦身分證 意外找到素未謀面的生父

2019-07-21 12:22

嘉縣養牛牧場老員工被絞死 翁章梁指示發慰問補助金

2019-07-21 12:16

蘆洲死亡車禍 家屬到醫院指認發現：死者不是我弟弟

2019-07-21 12:10

老畜牧工掉入粉碎機攪爛 靠假牙辨識身分

2019-07-21 12:07

養牛場老員工慘死 神農獎得主：暴露缺工老化問題

2019-07-21 11:54

影／大叔恍神連撞5車 車頭撞凹成這樣繼續開

2019-07-21 10:53

下橋高速直行撞上轉彎公車 轎車駕駛送醫不治

2019-07-21 10:06

中山高泰山段自撞護欄 安全帶鬆脫2人拋出車外

2019-07-21 09:45

影／桃園鐵皮屋工廠大火 塑膠布料助燃15小時才撲滅

2019-07-21 09:23
看更多

熱門文章

影／飆速連環撞多輛車 駕駛下車還問「人撞死了沒？」

2019-07-21 17:30

影／酒駕女2度360度迴轉衝撞人群 民嗆警：為何不開槍

2019-07-22 08:47

疑性侵多人強拍性愛片 男求交保拉孕妻老母救援都沒用

2019-07-21 15:37

男詐財誆任職鴻海 法官戳破「郭台銘不認識你？」

2019-07-21 16:47

熱議題／槍打不準、人壓不住 教官：警校訓練強度太低

2019-07-22 00:17

雇主命印尼籍女看護洗下體 她月曆紙記滿苦日子

2019-07-21 14:51

閃避毛小孩 拖板車自撞分隔島

2019-07-22 10:01

最新／國道3號土城交流道口火燒車 停外側路肩駕駛送醫

2019-07-22 08:09

實況主「企鵝妹」遭噁男跟蹤 直奔派出所求助

2019-07-21 17:12

跑太慢遭困溪洲 夫妻烏來山上玩水險遇劫

2019-07-21 19:18

男子深澳漁港採海膽開心大豐收 海巡：你違法了

2019-07-22 11:13

女子酒駕衝撞人群為何不開槍？資深警官點出關鍵原因

2019-07-22 11:31

大人抓女童在北捷垃圾桶上便溺 網驚：長大不會有陰影嗎？

2019-07-22 11:14

台南地院男法官被檢舉常溜班去釣魚 已送司法院審議

2019-07-21 23:36

侍衛官爆不倫戀 男遭調職興訟敗訴

2019-07-21 13:50

都繫安全帶…車撞國道護欄 2人被拋飛

2019-07-22 00:45

70歲婦人討要生活費 法官認她早年離家未顧子駁回

2019-07-21 14:58

不在場卻被當現行犯 法官認高雄警違法逮捕

2019-07-21 19:17

女臉書稱將在捷運內湖站出口殺人 捷警隊：已加強維安

2019-07-22 12:08

花蓮翡翠谷溪水暴漲 4人受困躲高處

2019-07-21 14:17

國3大貨車變「火」車頭 車毀人平安

2019-07-22 08:45

牧場71歲老員工掉入粉碎機亡！高大成：最痛的死法之一

2019-07-22 12:45

熱議題／警務怎革新 鐵警殉職掀開壓力鍋

2019-07-22 00:12

母趁兒熟睡燒炭共赴死 家暴殺人未遂被判2年7月刑

2019-07-21 13:53

熱議題／國外經驗…美警執法 65%案件靠徒手技

2019-07-22 00:47

熱議題／能閃就閃 警察不受訓怪象頻現

2019-07-22 00:27

涉嫌散播台南淹水假消息 男子到案辯：沒標註日期

2019-07-22 12:38

國3土城交流道口傳火燒車意外 駕駛一人送醫

2019-07-22 08:44

男圍觀遶境引20餘人鬥毆 近50警快打強勢壓制

2019-07-21 15:44

六龜廟會演變拳擊賽 警方：掌握身分要求出面說明

2019-07-21 17:41

游泳池驚見7旬老翁沉進水底 送醫搶救恢復呼吸心跳

2019-07-21 17:29

熱議題／肉搏戰減傷亡 警署點名兩防衛型武器

2019-07-22 00:38

基層爆TCPB臉書小編領獎浮濫 警官喊冤：團隊非個人

2019-07-22 10:18

9旬老婦深夜淋雨散步 丈夫：再偷跑警察把妳抓去關

2019-07-21 20:27

無照駕駛心虛 男子開奧迪A4衝撞警車逃逸

2019-07-22 10:59

北市聚眾鬥毆 上半年2天1起

2019-07-22 00:20

車位上方掛了「一袋一袋」 他爆氣：別拿樟腦丸開玩笑

2019-07-22 12:59

網傳蘭嶼綠島出現假鈔 台東警方查證：假消息

2019-07-21 19:51

梧棲塑膠回收工廠大火 消防人員搶救未延燒

2019-07-21 14:43

人父將4月大女兒丟老婆家樓下 躲在旁邊看不算遺棄

2019-07-22 10:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top