富驛酒店經營權糾紛 前董座侯尊中獲不起訴

2019-07-22 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



富驛時尚酒店前董事長侯尊中。 聯合報系資料照／記者陳瑞源攝影 分享 facebook 富驛酒店集團上櫃股「富驛-KY（2724）」前年爆發經營權之爭，董事長侯尊中先被拔掉職務，經法院裁准假處分後暫時保留，又被股東會撤換，事後遭提告在保留職務期間與幾間公司解約涉背信。台北地檢署調查後，認為雙方屬民事糾紛，今不起訴侯等10人。

侯尊中與新加坡富麗華集團第二代合作，於大陸北京成立富驛酒店，一路開回台灣，2012年風光上櫃。但2017年爆發經營權之爭，3月28日董事會，新加坡大股東富麗華集團與侯尊中的堂妹侯嘉禎，聯手拔除侯尊中董事長職務，並重新改選董監事。

5月16日，台北地院認定該次董事會有瑕疵，侯尊中班師回朝重掌大權。9月15日，召開股東臨時會，全面改選董監事，由富麗華取得經營權，侯尊中再度被拔，僅短暫任職至10月2日。

事後，富驛酒店集團新團隊認為侯尊中回任董座的數月期間，與野柳、金門、墾丁加盟酒店業者解約，損及公司利益，提告侯尊中、董事侯尊仁、監察人康榮寶、員工等10人涉背信罪。

檢方查出，富驛酒店集團與加盟的酒店業者，採取有獲利再朋分的經營模式，並非支付加盟金後自負盈虧，且與野柳、金門業者確實有簽署加盟合作契約，但雙方因資金問題無法實際建設、營運，退錢與否屬契約問題，另墾丁酒店經營不善倒閉，剩餘款項也須由民事認定，今依罪嫌不足，不起訴侯等10人。