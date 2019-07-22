女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查

2019-07-22 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



根據ETtoday新聞雲報導，一名廖姓女子昨晚在臉書公開PO文說「今天7.內湖捷運站出口一準備殺人」，並在底下留言稱自己活膩了、叫警察抓她啊等，引發網友討論，警方目前已主動介入調查。

對於廖女的PO文，網友熱烈回應，有人說恭喜她獲得恐嚇公眾罪，是公訴罪，也有人說她自己要死不要拉別人下水、是想紅等？但也有人關心廖女，叫她要冷靜、不要做傻事。