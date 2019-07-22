闖入女老闆家偷內衣 男員工獲緩起訴

2019-07-22 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



北市一名宋姓男子今年初從餐廳離職後，竟持偷打的備份鑰匙潛入女老闆家偷走兩件內衣，大樓管理員發現他形跡可疑，攔下他後報警。台北地檢署調查期間，女方幫他求情，檢方考量他無前科、犯後態度良好，給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫3萬元。

檢警調查，一名20幾歲的宋姓男子原先在一家餐廳打工，因故離職，在職期間與資方並無糾紛。豈料，今年初，上班時趁女老闆不注意，偷走她住處鑰匙拿去給鎖匠打一把備份，待離職後，再持鑰匙潛入女老闆位於大安區的住處，鎖定臥室衣櫃裡兩件內衣，放入隨身包包後離去。

他本以為這趟行程神不知鬼不覺，但大樓管理員早已盯上他。他搭電梯下樓經過管理室之際，將他攔下詢問來訪目的。他一時心虛，向管理員坦承沒跟住戶打招呼就跑過來。管理員認為他行為不妥，報警處理。

據了解，他坦承自己偷走該住戶兩件內衣，但不願意說明犯案動機，僅不斷道歉說自己做錯事情，盼能獲得原諒。女老闆見狀，表示願意原諒他，也幫他向檢察官求情，希望給年輕人一個機會，不要有前科。

檢方認定，宋的行為涉加重竊盜，考量他無前科、犯後態度良好，且女老闆也同意原諒，因此給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫3萬元。