撞警車、路人險拖行警察判無罪？最高法院撤銷判決

2019-07-22 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



闕姓男子被控拒絕盤查，開車衝撞警用機車，差點拖行2名警員，最後撞傷一名行人逃逸無蹤，警方依車牌號碼找到車主，得知是闕男犯案，將他移送法辦。一審依肇事逃逸、損壞公務員掌管物品等罪判刑1年10月，二審認為證人證述有疑點，改判他無罪，最高法院撤銷原判決，發回更審。

最高法院指出，原審沒有傳喚2名警員到庭作證、交互詰問，應調查事項尚未調查完備，逕行改判無罪，稍嫌速斷，論事用法恐違反經驗法則，因此有待更審釐清。

闕男被控2014年7月24日下午6時許，將車停在路旁未熄火，人卻在車內昏睡不醒，路人見狀報警處理，新北市警三重分局2名警員獲報到場，先把警用機車停放在闕男車前，再下車查看，2人拍打車窗、大聲呼叫，闕男仍趴在方向盤上沒有反應，且右腳還踩在油門上，警方擔心有危險，趕緊通知消防隊到場破門。

當消防員破壞左後車窗，開啟車門鎖後，警方從左後車門進入車內，將駕駛座車門打開並熄火，未料想將闕男踩在油門的右腳移開時，闕男突然驚醒，且拒絕警方盤查，隨即再度發動車輛，猛踩油門向前撞擊警用機車，2名警員想將他拉出車外，差點被他拖行，所幸及時鬆手未釀成事故。闕男逃離途中撞及一名行人，最後逃逸無蹤。

闕男矢口否認犯行，辯稱他沒有開過那輛轎車，案發當天也沒有開車經過，根本不認識車主，不知道為何車主會說認識他，也不明白為何警方說犯人是他。