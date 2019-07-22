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媳婦詐公司款項4867萬公公報警 她被判1年10月

2019-07-22 11:03聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市某家具公司、及某電源供應器公司許姓老闆的媳婦陳女，利用辦理匯款業務時，偽造公公許男的匯款指示申請書，先後7年50次共詐得公司4867萬餘元，陳女以2棟房子抵償912萬餘元，經公公許男提告，台中地院今天依偽造文書詐欺罪將陳女判刑1年10月，得易科罰金。並沒收犯罪所得3954萬餘元。全案定讞。

判決書指出，43歲的陳女是許男兒子的配偶，而許男是中市某家具公司、某電源供應器公司的老闆，陳女是家具公司會計，也負責電源供應器公司匯款業務，並經許男指定為該公司傳真指示銀行匯款時的銀行照會人。

這家電源供應器公司以傳真指示銀行匯款流程，是由公司承辦人員先填具匯款指示申請書並交由許男用印後，即將申請書傳真給銀行，經銀行承辦人員以電話與公司指定照會人聯繫，確定申請書內容無誤後，即依指示匯款。

陳女利用她為電源供應器公司辦理該公司名下兩家金融機構帳戶匯款事務，並將許男印文剪下後黏貼、拼接至空白匯款指示申請書，致銀行承辦員信以為真，即將款項如數撥入陳女的帳戶，足生損害公司及金融機構對於客戶帳戶管理、與匯款業務審核的正確性。

經新光銀行承辦人員通知許男，該銀行於2017年4月19日，曾受理該電源供應器公司指示，而匯款至陳女私人帳戶，許男驚覺有異，調閱該公司帳戶的交易明細，並報警處理。 陳女從2009年初至2017年間，先後50次，詐得美金142萬4291元、歐元10萬9000元，折合新台幣共4867萬餘元，扣除她以不移轉不動產方式抵償新台幣912萬餘元，尚有3954萬餘元尚未還許男。

台中市某家具公司、及某電源供應器公司許姓老闆的媳婦陳女，偽造公公許男的匯款指示申...
台中市某家具公司、及某電源供應器公司許姓老闆的媳婦陳女，偽造公公許男的匯款指示申請書，先後詐得公司4867萬餘元，陳女以2棟房子抵償912萬餘元，台中地院今天依偽造文書罪將陳女判刑1年10月，得易科罰金。 圖／本報資料照
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偽造文書詐欺
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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